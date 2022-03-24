Жительница Улан-Удэ мёрзла в собственной квартире

Температура не соответствовала нормативам



Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с заявлением проверить соблюдение закона при оказании коммунальных услуг в деятельности ООО «Управляющая организация «Стекольное».



- Общество обслуживает многоквартирный дом № 6 по улице Воронежская. При замерах параметров температуры воздуха в квартире заявительницы выявлено, что она не соответствует установленным нормативам. Обследование крыши многоквартирного дома показало, что над жилым помещением слой теплоизоляции составляет менее расчётного, - сообщает прокуратура Бурятии.



Управляющая организация работы по утеплению крыши многоквартирного дома не проводила.



Руководителю общества внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого сотрудник организации привлечён к дисциплинарной ответственности.



После прокурорского вмешательства утеплили крышу, тепло вернулось в квартиру горожанки. Кроме того, заявительнице произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу, уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



