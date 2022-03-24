В Бурятии выполнили боевые пуски зенитных ракет

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В масштабных учениях приняли участие более 4000 военнослужащих и более 600 единиц техники



Масштабные боевые пуски зенитных ракет выполнили военнослужащие в Бурятии.



- В рамках практического этапа учений дивизионы зенитных ракетных подразделений армии Военно-воздушных сил и ПВО и общевойсковых армий Восточного военного округа провели масштабные боевые пуски зенитных ракет на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе выполнения боевых стрельб расчёты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС и С-400 «Триумф» выполнили задачи по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных мишеней условного противника. Силами расчётов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» обеспечено прикрытие от воздушного нападения условного противника.



Стрельбы выполнялись по ракетам-мишеням «Армавир». Все цели были своевременно обнаружены и поражены на встречных курсах.



Помимо этого, зенитные ракетные подразделения отразили воздушное нападение условного противника с различных направлений и высот.



Стрельбы были проведены как в дневное, так и в ночное время суток.



- Особенность практических пусков стало участие молодых офицеров в составе расчётов средств ПВО. Благодаря участию в масштабных боевых пусках зенитных ракет молодые лейтенанты получили свой первый практический опыт применения средств ПВО, - отмечают в Восточном военном округе.



Для участия в учениях прибыли дивизионы и подразделения объединения ВВС и ПВО из Забайкальского, Приморского краёв, а также Сахалинской области.



Всего в масштабных учениях с войсками противовоздушной обороны приняло участие более 4000 военнослужащих и задействовано более 600 единиц военной и специальной техники.



В ходе проведения практического этапа учений с войсками ПВО были произведены практические пуски ракет из ЗРС С-300ПС, С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Бук-М1», «Бук-М2», «Оса», «Стрела-10».

