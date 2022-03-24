В заказнике Бурятии подготовились к прилёту орланов

Общество, Фото: Байкальский заповедник

Будущие дома для птиц готовы и ждут своих обитателей



Редкие представители орнитофауны – орланы-белохвосты, выбравшие дельту реки Селенги в Бурятии своим домом, – скоро вернутся в родные места после зимовки. В начале марта старший научный сотрудник – орнитолог Байкальского заповедника Юрий Анисимов побывал в Кабанском заказнике, где вместе со старшим госинспектором службы охраны Байкальского заповедника Виктором Инешиным провёл биотехнические мероприятия, связанные с сохранением орлана-белохвоста.



– В Кабанском заказнике у нас есть четыре платформы, которые инспектора заказника установили в разные годы для того, чтобы орланы-белохвосты строили на них свои гнезда, – разъясняет суть биотехнии Юрий Анисимов. – Это искусственные деревянные сооружения высотой до пяти метров, наверху которых имеется ровная площадка для возможного гнездования птиц. Две из четырёх платформ построили около 10 лет назад. Орланы их использовали как присады (возвышенное место, которое хищные птицы используют для отдыха и поедания добычи), но не гнездились, предположительно, из-за того, что на них не было никаких бортиков, укрывающих птицу от сильных ветров и посторонних взглядов. В случае расположения гнёзд на деревьях, такими укрытиями служат ветки и более высокие деревья. Чтобы привлечь птиц, две новых платформы мы оборудовали специальными бортиками, на всех платформах разложили ветки. Теперь можем сказать, что будущие дома готовы и ждут своих обитателей. Будем с интересом следить за развитием событий и надеяться на то, что орланы используют какие-то из платформ для устройства гнёзд.



Научные сотрудники Байкальского заповедника ежегодно регистрируют до пяти пар орланов-белохвостов в Кабанском заказнике. В марте-апреле орланы начинают строить или поправлять старые гнёзда. На одни и те же места гнездования прилетают из года в год: у одной пары на участке имеется несколько гнёзд. Как показали годы наблюдения за птицами в Кабанском заказнике, орланы-белохвосты для своих гнёзд выбирают заросли ивы – самую распространённую древесную породу в дельте реки.



- Орланы-белохвосты – крупные птицы, весом до 7 кг, длина тела достигает 70 см, размах крыльев – более двух метров – и жилища возводят под стать себе. А вот ивы не всегда способны стать прочным основанием для дома семейства орланов. Поэтому строительство специальных платформ для гнёзд – важное дело в работе по сохранению этих птиц, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



Справка



Орлан-белохвост – редкий вид, занесённый в Красную книгу России и Красную книгу Республики Бурятия. Примерная численность орланов-белохвостов в Иркутской области и Бурятии составляет до 100 птиц.



Смысл названия «белохвостый орлан» вполне объясняется внешним видом птицы. Хвост короткий, клиновидный и в самом деле белоснежный. Таким он с момента рождения не бывает, а становится примерно к восьмому году жизни орлана. Интересно, что у возрастных птиц (средняя продолжительность жизни – 25 лет) седеют голова и шея (очень светлыми становятся вершины перьев), и в воздухе эти части тела смотрятся белыми, но именно на их фоне можно заметить, насколько ярко-белый собственно хвост.

