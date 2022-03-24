В Улан-Удэ завершение отопительного сезона будет зависеть от погоды

Время отопления объектов традиционно завершалось 10-11 мая



В этом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, точная дата завершения отопительного сезона в столице Бурятии будет определена в зависимости от среднесуточных температур. Он традиционно завершался 10-11 мая, сообщается в Telegram-канале городской администрации.



Отмечается, что аварийность объектов жилищно-коммунального хозяйства за этот отопительный сезон снизилась на 5 %, количество жалоб - 31 %. Всего за последние три года количество зарегистрированных жалоб от улан-удэнцев сократилось на 40 %, что говорит о качестве и уровне подготовки объектов к отопительному сезону.



В Улан-Удэ отопительный сезон 2021-2022 по наказу Шутенкова, начался на девять дней раньше обычного.



В каждой администрации района работали подкомиссии, которые осматривали дома и элеваторные узлы.



Их работу координировала комиссия во главе с председателем комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым. Такой строгий контроль будет продолжен и в этом году.