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В Бурятии наградили медработников и глав районов

В Бурятии наградили медработников и глав районов
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Были вручены региональные и церковные награды

23 марта в Улан-Удэ прошло заседание совместной коллегии министерства здравоохранения Бурятии, управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, территориального фонда обязательного медицинского страхования РБ с участием управления Росздравнадзора по республике. Заседание было посвящено годовым итогам деятельности отрасли здравоохранения Бурятии, а также задачам на 2022 год.

Во время мероприятия 76 врачей и медицинских работников республики были удостоены церковных и региональных наград. Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф в своём слове поблагодарил всех сотрудников республиканского здравоохранения за самоотверженный труд по борьбе с коронавирусной инфекцией и другими вирусными инфекциями и заболеваниями, а затем вручил ряду врачей Бурятии епархиальные медали Улан-Удэнской и Бурятской епархии священномученика Ефрема епископа Селенгинского III степени. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения РБ, врачи также получили следующие награды: почётные звания «Заслуженный врач Республики Бурятия», «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия», почётные грамоты РБ, медали «По зову долга и сердца», медали «За заслуги перед Республикой Бурятия, медали Патриаршей благодарности. Медалями «По зову долга и сердца» наградили глав районов за помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Представители учреждений и ведомств республики удостоились следующих наград за помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией: медалей «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» 1 и 2 степени, благодарности министерства здравоохранения РБ.
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