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В Улан-Удэ осталась только одна школа с третьей сменой

В Улан-Удэ осталась только одна школа с третьей сменой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проблему планируется решить до конца года

В Улан-Удэ практически разобрались с проблемой обучения школ в три смены. За прошлый год было построено пять новых корпусов в школах №№33, 25,49,63,40. На сегодняшний день, остаётся только одна школа, где дети продолжают обучаются в три смены. Об этом рассказал во время итогового отчёта о работе администрации города за прошлый год мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Впервые за десять лет я могу сказать, что индикатор по третьей смены практически выполнен. Мы ввели пять новых учебных корпусов, открыли Музыкально-гуманитарный лицей, и третью смену точно «сбили». На сегодня остаётся одна проблемная школа №32. Но уже рядом с ней строится новый корпус на 250 посещений в одну смену, и новый корпус будет введён в эксплуатацию в конце года, - заявил Игорь Шутенков.

Мэр также добавил, что в непростое сейчас время наблюдается увеличение стоимости стройматериалов. В связи с этим был создан специальный штаб по экономике, который будет заниматься вопросами логистики, импортозамещения и т.д. В том числе будет вестись целенаправленная работа с подрядчиками, с которыми заключены контракты на строительство. Им помогут довести работу до конца и сдать все объекты, несмотря на повышение цен.

- Непростые условия будут диктовать новые вызовы, в том числе увеличение стоимости материалов, необходимо будет искать им замену. Возможно, изменится логистика доставки материалов в нашу республику. Мы не будем говорить подрядчикам: «Мы заключили с ними контракты и делайте, как хотите». Нет, конечно, на уровне правительства Бурятии создан штаб по экономике, в котором будут рассматривать подобные вопросы и приниматься решения. Сейчас мы решаем вопрос об увеличении авансирования, потому что пока есть возможность и цена не такая шокирующая, наши подрядчики смогли закупить всё необходимое, - добавил мэр города.


школа третья смена

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