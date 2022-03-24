Проезд будет осуществляться по одной из двух полос движения
На железнодорожных переездах, расположенных в микрорайоне Комушка (5657 км ВСЖД) и посёлок Горький (5659 км ВСЖД) в городе Улан-Удэ, в ночь с 24 на 25 марта будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд в микрорайоне Комушка будет ограничено с 23:00 до 2:00, а через переезд в посёлке Горький – с 2:00 до 6:00. Время указано местное.
Проезд автомобилей через переезды в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Улан-Удэ ограничат движение через два ж/д переезда
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