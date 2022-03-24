 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 марта

23 марта

Популярное

Дом культуры в Бурятии работал с неисправной пожарной сигнализацией

Дом культуры в Бурятии работал с неисправной пожарной сигнализацией
Общество,  Фото:pixabay.com.
Суд обязал устранить нарушения закона

Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии администрации муниципального образования – сельского поселения «Улюнское» нарушило исполнение закона о пожарной безопасности в деятельности.

Установлено, что вопреки закону в зданиях Домов культуры улусов Улюн и Улюкчикан отсутствует декларация пожарной безопасности, неисправна автоматическая пожарная сигнализация, работники допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

В суд был направлен иск о понуждении администрации сельского поселения устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Баргузинский районный суд удовлетворил иск.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Суточный прирост ковидных больных в Бурятии упал до 169
Суточный прирост ковидных больных в Бурятии упал до 169
Общество, 24.03.2022
Коронавирус продолжает отступление
В Улан-Удэ спасатели «эвакуировали» пострадавшего из здания Нацбанка
В Улан-Удэ спасатели «эвакуировали» пострадавшего из здания Нацбанка
Общество, 24.03.2022
В конференц-зале на 5 этаже «произошло» возгорание 
В Бурятии стартует проект «Мама думает, что я волшебник!»
В Бурятии стартует проект «Мама думает, что я волшебник!»
Общество, 24.03.2022
Учащихся познакомят с миром графического дизайна
В Забайкалье разыграют кубок по автокроссу
В Забайкалье разыграют кубок по автокроссу
Общество, 24.03.2022
В Читинском районе проведут соревнования в рамках этапа отборочной серии кубка России
В Улан-Удэ проходит чемпионат России по тайскому боксу
В Улан-Удэ проходит чемпионат России по тайскому боксу
Общество, 24.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований 
В Бурятии местами снегопады
В Бурятии местами снегопады
Общество, 24.03.2022
На республику обрушилась непогода 
Бурятия примет фестиваль национальных культур
Бурятия примет фестиваль национальных культур
Общество, 23.03.2022
Мероприятие откроет всероссийскую декаду праздников и обрядов
В Улан-Удэ пройдёт праздник «NaVruZ 2022 в Бурятии»
В Улан-Удэ пройдёт праздник «NaVruZ 2022 в Бурятии»
Общество, 23.03.2022
Мероприятие проведут под новым брендом
В Иркутске проведут большой баскетбольный праздник
В Иркутске проведут большой баскетбольный праздник
Общество, 23.03.2022
В мероприятии также примут участие игроки из Бурятии
В Улан-Удэ выберут ученика года
В Улан-Удэ выберут ученика года
Общество, 23.03.2022
Конкурс проведут в дистанционном формате
В Улан-Удэ разыграли кубок по мини-футболу
В Улан-Удэ разыграли кубок по мини-футболу
Общество, 23.03.2022
Турнир выиграла команда «Спарта 1»
24 марта отпразднуют День иркутского кино
24 марта отпразднуют День иркутского кино
Общество, 23.03.2022
Региональному празднику посвятят более 20 мероприятий
В селе Бурятии появится мемориал ветеранов
В селе Бурятии появится мемориал ветеранов
Общество, 23.03.2022
На благоустройство Кабанского района направлено более 92 млн рублей
В Забайкалье парк «Тужи» получит дальнейшее развитие
В Забайкалье парк «Тужи» получит дальнейшее развитие
Общество, 23.03.2022
Будет протянута высоковольтная линия, построены гостиница и спорткомплекс

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^