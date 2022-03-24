Суд обязал устранить нарушения закона
Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии администрации муниципального образования – сельского поселения «Улюнское» нарушило исполнение закона о пожарной безопасности в деятельности.
Установлено, что вопреки закону в зданиях Домов культуры улусов Улюн и Улюкчикан отсутствует декларация пожарной безопасности, неисправна автоматическая пожарная сигнализация, работники допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
В суд был направлен иск о понуждении администрации сельского поселения устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.
Баргузинский районный суд удовлетворил иск.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Дом культуры в Бурятии работал с неисправной пожарной сигнализацией
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