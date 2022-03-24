Дом культуры в Бурятии работал с неисправной пожарной сигнализацией

Суд обязал устранить нарушения закона



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии администрации муниципального образования – сельского поселения «Улюнское» нарушило исполнение закона о пожарной безопасности в деятельности.



Установлено, что вопреки закону в зданиях Домов культуры улусов Улюн и Улюкчикан отсутствует декларация пожарной безопасности, неисправна автоматическая пожарная сигнализация, работники допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.



В суд был направлен иск о понуждении администрации сельского поселения устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.



Баргузинский районный суд удовлетворил иск.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

