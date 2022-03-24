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В Улан-Удэ проходит чемпионат России по тайскому боксу

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ состоялась грандиозная церемония открытия чемпионата России по тайскому боксу. Бурятия впервые проводит соревнование такого масштаба по этому виду спорта. 208 спортсменов из 25 регионов страны сразятся за титул чемпиона России и путёвку в национальную сборную.

- Сборная России по тайскому боксу является лидером на европейских и мировых спортивных аренах. Для Бурятии большая честь быть хозяевами такого важного события. Здесь собрались не только лучшие спортсмены страны, но и планеты. Желаю всем участникам обойтись без травм, показать красивые и зрелищные бои, и уверенной победы! - поприветствовал участников и гостей чемпионата России министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Завершился первый соревновательный день. Пресс-служба республиканского минспорта опубликовала результаты дня:

Мужчины 51 кг:

Давид Аракелян (Краснодарский край) 1/8;
Иван Гаев (Забайкальский край) 1/8.

54 кг:
Имам Гаджиев (Дагестан) 1/8.

57 кг:
Александр Глаголев (Челябинская область) 1/4;
Ринат Бурангулов (Москва) 1/4.

60 кг:
Егор Мазин (Кемеровская область) 1/8.

63,5 кг:
Андрей Хромов (Кемеровская область) 1/8;
Михаил Иванов (Краснодарский край) 1/8.

67 кг:
Артур Хайруллин (Челябинская область) 1/8;
Сергей Соловьёв (Новосибирская область) 1/8;
Ованес Нагабедян (Москва) 1/8;
Махмуд Мирзабеков (Дагестан) 1/8.

71 кг:
Магомедрасул Магомедов (Дагестан) 1/8;
Дмитрий Чангелия (Санкт-Петербург) 1/8;
Максим Бахтин (Красноярский край) 1/8;
Сергей Косых (Кемеровская область) 1/8;
Денис Садовский (Иркутская область) 1/8.

75 кг:
Владимир Габов (Кемеровская область) 1/8.

81 кг:
Салимсултан Аминов (Дагестан) 1/4;
Рустам Оразалинов (Иркутская область) 1/4;
Али Алиев (Дагестан) 1/4.

86 кг:
Алексей Кошелев (Москва) 1/4.

91 кг:
Александр Литвин (Московская область) 1/4.

91+:
Никита Яковлев (Забайкальский край) 1/8;
Иван Петренко (Свердловская область) 1/8.

Женщины 45 кг:
София Истратова (Краснодарский край) 1/2.

48 кг:
Елизавета Шанталей (Москва) 1/4.

51 кг:
Анастасия Топилина (Московская область) 1/4;
Мария Бондаренко (Ростовская область) 1/4.

54 кг:
Валерия Дроздова (Москва) 1/4;
Полина Петрова (Санкт-Петербург/ Кемеровская область) 1/4.

57 кг:
Мария Климова (Москва) 1/2;
Наталья Дьячкова (Карелия) 1/2.

60 кг:
Екатерина Карнакова (Бурятия) 1/4.


Не менее насыщенные и яркие бои пройдут сегодня, 24 марта. Зрителей ждут в ФСК. Начало поединков в 13:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+


чемпионат России тайский бокс спорт минспорта РБ

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