 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

В правительстве Иркутской области назначили нового руководителя минцифры

В правительстве Иркутской области назначили нового руководителя минцифры
Общество,  Фото:официальный портал Иркутской области
Министром цифрового развития и связи региона стал Игорь Рыморенко

Указом Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с 23 марта 2022 года министром цифрового развития и связи Иркутской области назначен Игорь Рыморенко. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Игорь Рыморенко родился в 1974 году. В 1996 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Радиотехника». С 1999 по 2004 прошел путь от специалиста до начальника отдела технических средств информационных систем управления информации аппарата мэра администрации города Иркутска.

С 2004 по 2013 год занимал должности зампреда информационно-аналитического комитета администрации Губернатора Иркутской области, заместителя начальника управления информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области, начальника экспертного управления Губернатора и Правительства Иркутской области, заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Был начальником управления правовой работы и государственной гражданской службы ветеринарии Иркутской области. В 2015 году Рыморенко возглавил областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр».

Министерство цифрового развития и связи Иркутской области было создано в 2021 году. Его основные задачи: реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории региона, развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий, реализация государственной политики в области связи и навигационной деятельности на территории Иркутской области, информационное, аналитическое, организационное и методическое сопровождение мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
Иркутская область назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Музыкант из Бурятии, покоривший Карнеги-Холл, выступит в Улан-Удэ
Общество, 23.03.2022
Народный артист Бурятии Баттувшин Балданцэрэн даст концерт «ЭтноSpring»
ФАС обязала «Детский мир» заморозить цены на свои товары
ФАС обязала «Детский мир» заморозить цены на свои товары
Общество, 23.03.2022
Крупнейший ритейлер детских товаров зафиксировал цены на три месяца
Мэр Улан-Удэ: «Нам не хватает более 300 учителей»
Мэр Улан-Удэ: «Нам не хватает более 300 учителей»
Общество, 23.03.2022
Проблема нехватки педагогов сохраняется
В Бурятии специалисты ответят на все вопросы жителей о туберкулёзе
В Бурятии специалисты ответят на все вопросы жителей о туберкулёзе
Общество, 23.03.2022
Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается ежегодно 24 марта
Лучшего таксиста Бурятии выберут с помощью стакана
Лучшего таксиста Бурятии выберут с помощью стакана
Общество, 23.03.2022
Водителям такси предстоит показать мастерство на необычном конкурсе
Музыканты Бурятии отправятся на гастроли по республике
Музыканты Бурятии отправятся на гастроли по республике
Общество, 23.03.2022
В районах выступят этно-группа Namgar, рок-группа «Сезон Dождей», артисты Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 23.03.2022
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
В Улан-Удэ осуждённые подростки рисуют песком
В Улан-Удэ осуждённые подростки рисуют песком
Общество, 23.03.2022
Психологи провели арт-терапию с осуждёнными подростками
Госдума предлагает признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий
Госдума предлагает признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий
Общество, 23.03.2022
В случае принятия закона участники спецоперации смогут получать соответствующие меры социальной поддержки
В Улан-Удэ на Элеваторе камера фиксирует выезд на трамвайные пути
В Улан-Удэ на Элеваторе камера фиксирует выезд на трамвайные пути
Общество, 23.03.2022
Камера работает на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50 лет Октября
Фотоловушка в нацпарке Бурятии сняла зайца-беляка
Фотоловушка в нацпарке Бурятии сняла зайца-беляка
Общество, 23.03.2022
Ушастый пробежал под прицелом камеры ночью
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 началась ремонтная кампания
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 началась ремонтная кампания
Общество, 23.03.2022
Теплоэнергетики сейчас ремонтируют котёл №2
Юные музыканты из Улан-Удэ стали участниками шоу на НТВ
Юные музыканты из Улан-Удэ стали участниками шоу на НТВ
Общество, 23.03.2022
Ансамбль ятагистов «Хараасгай» выступит на телешоу «Страна талантов»
Больница в Улан-Удэ договаривается с поставщиками расходных материалов
Больница в Улан-Удэ договаривается с поставщиками расходных материалов
Общество, 23.03.2022
Подобные круглые столы будут проводить до стабилизации ситуации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^