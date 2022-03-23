В правительстве Иркутской области назначили нового руководителя минцифры

Общество, Фото: официальный портал Иркутской области

Министром цифрового развития и связи региона стал Игорь Рыморенко



Указом Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с 23 марта 2022 года министром цифрового развития и связи Иркутской области назначен Игорь Рыморенко. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.



Игорь Рыморенко родился в 1974 году. В 1996 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Радиотехника». С 1999 по 2004 прошел путь от специалиста до начальника отдела технических средств информационных систем управления информации аппарата мэра администрации города Иркутска.



С 2004 по 2013 год занимал должности зампреда информационно-аналитического комитета администрации Губернатора Иркутской области, заместителя начальника управления информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области, начальника экспертного управления Губернатора и Правительства Иркутской области, заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Был начальником управления правовой работы и государственной гражданской службы ветеринарии Иркутской области. В 2015 году Рыморенко возглавил областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр».



Министерство цифрового развития и связи Иркутской области было создано в 2021 году. Его основные задачи: реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории региона, развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий, реализация государственной политики в области связи и навигационной деятельности на территории Иркутской области, информационное, аналитическое, организационное и методическое сопровождение мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.