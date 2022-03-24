На республику обрушилась непогода
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по южной половине до умеренного, по южному Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём 0,+5, местами -1,-6.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер ночью восточный 6-11, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +1,+3.
В Бурятии местами снегопады
Общество, Фото:
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