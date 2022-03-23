Музыкант из Бурятии, покоривший Карнеги-Холл, выступит в Улан-Удэ



- Человек-оркестр, мультиинструменталист, который покорил десятки сцен по всему миру – Баттувшин готовится к своему концерту. В его творческом багаже выступления на самой главной сцене мира – Карнеги Холл в Нью-Йорке, сотрудничество с американским тромбонистом и композитором Розуэллом Радд, релизы музыкальных альбомов и тысячи зрителей по всему миру, впечатленных горловым пением и виртуозным исполнительством на национальных инструментах, - анонсирует выступление музыканта пресс-служба театра «Байкал».



Отмечается, что радовать зрителей в Улан-Удэ Баттувшин будет вместе с коллегами и друзьями по сцене. Выступят группа «Намгар», Бадма-Ханда, Лудуб Очиров, Павел Карелов и сын Баттувшина – Бельгуудэй, который пошел по музыкальным стопам отца.



- Это мой музыкальный подарок всем жителям Бурятии! С наступлением весны все расцветает, поднимается настроение и мне хочется, чтобы и музыка помогла этому. Поэтому, буду рад видеть всех на своем весеннем концерте «ЭтноSpring», - сказал Баттувшин Балданцэрэн.









Возрастное ограничение 6+.

10 апреля в Улан-Удэ состоится концерт «ЭтноSpring» известного музыканта, артиста театра «Байкал» Баттувшина Балданцэрэна.На сцене театра оперы и балета музыкант-инструменталист соберёт своих коллег - артистов театра «Байкал», национальный оркестр Бурятии и приглашенных звёзд.