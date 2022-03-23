Мэр Улан-Удэ: «Нам не хватает более 300 учителей»

Проблема нехватки педагогов сохраняется



В школах Улан-Удэ сохраняется кадровый дефицит. Цифру озвучил сегодня во время итогового отчёта о работе администрации города за прошлый год мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Отмечу проблему недостатка педагогических кадров. Ежегодно нам не хватает больше 300 учителей. Эту задачу нам предстоит решить совместно с правительством республики в ближайшее время, - сказал Шутенков.



Проблему подтвердил депутат, председатель комитета Улан-Удэнского горсовета по социальной политике Денис Гармаев.



- Нам скоро некому будет учить. Надо создать условия, чтобы они с радостью работали, в достойных условиях и с мерами поддержки от города, - обратил внимание мэра Гармаев.



В ответ Игорь Шутенков заверил, что работа в этом направлении уже ведётся, и предусмотрены некие поддерживающие программы.



- У нас есть проблема, она возникла не сегодня, не вчера, но она очень остро обозначилась, когда мы усиленными темпами начали вводить в эксплуатацию новые здания. Детский сад – это не новое здание, это новый педагогический коллектив. И школы то же самое, - сказал мэр.



Он отметил, что готовят пакет предложений на уровне правительства Бурятии, на уровне министерства образования уже есть поддержка. Последнее слово будет за депутатами Народного Хурала, которым планомерно будут вносить эти инициативы. В чём они заключаются, вероятно, станет известно позже.





