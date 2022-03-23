Проблема нехватки педагогов сохраняется
В школах Улан-Удэ сохраняется кадровый дефицит. Цифру озвучил сегодня во время итогового отчёта о работе администрации города за прошлый год мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- Отмечу проблему недостатка педагогических кадров. Ежегодно нам не хватает больше 300 учителей. Эту задачу нам предстоит решить совместно с правительством республики в ближайшее время, - сказал Шутенков.
Проблему подтвердил депутат, председатель комитета Улан-Удэнского горсовета по социальной политике Денис Гармаев.
- Нам скоро некому будет учить. Надо создать условия, чтобы они с радостью работали, в достойных условиях и с мерами поддержки от города, - обратил внимание мэра Гармаев.
В ответ Игорь Шутенков заверил, что работа в этом направлении уже ведётся, и предусмотрены некие поддерживающие программы.
- У нас есть проблема, она возникла не сегодня, не вчера, но она очень остро обозначилась, когда мы усиленными темпами начали вводить в эксплуатацию новые здания. Детский сад – это не новое здание, это новый педагогический коллектив. И школы то же самое, - сказал мэр.
Он отметил, что готовят пакет предложений на уровне правительства Бурятии, на уровне министерства образования уже есть поддержка. Последнее слово будет за депутатами Народного Хурала, которым планомерно будут вносить эти инициативы. В чём они заключаются, вероятно, станет известно позже.
Мэр Улан-Удэ: «Нам не хватает более 300 учителей»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Народный артист Бурятии Баттувшин Балданцэрэн даст концерт «ЭтноSpring»
Крупнейший ритейлер детских товаров зафиксировал цены на три месяца
Проблема нехватки педагогов сохраняется
Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается ежегодно 24 марта
Водителям такси предстоит показать мастерство на необычном конкурсе
В районах выступят этно-группа Namgar, рок-группа «Сезон Dождей», артисты Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Психологи провели арт-терапию с осуждёнными подростками
В случае принятия закона участники спецоперации смогут получать соответствующие меры социальной поддержки
Мост обретёт свои очертания
Камера работает на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50 лет Октября
Ушастый пробежал под прицелом камеры ночью
Теплоэнергетики сейчас ремонтируют котёл №2
Ансамбль ятагистов «Хараасгай» выступит на телешоу «Страна талантов»
Подобные круглые столы будут проводить до стабилизации ситуации