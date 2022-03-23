Дворы в сёлах Бурятии преобразят в мини-парки

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Новые зоны отдыха появятся в 10 населённых пунктах Прибайкалья



33 млн рублей в этом году получит Прибайкальский район Бурятии на благоустройство 12 детских и спортивных площадок в 10 сёлах. Так, новые зоны отдыха для разных возрастов появятся сёлах Гремячинск, Зырянск, Ильинка, Итанца, Мостовка, Кика, Таловка, Татаурово, Турунтаево и Горячинск.



- На сегодняшний день определились с перечнем дворов, которые будут благоустроены в этом году и утвердили дизайн-проекты площадок. Приступить к работам планируем в мае, а завершить до 1 декабря, - отметил Сергей Семёнов, глава МО «Прибайкальский район».



Также в Прибайкальском районе в 2022 году отремонтируют 10 территорий: 6 общественных и 4 дворовых, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

