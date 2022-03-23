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В Улан-Удэ разыграли кубок по мини-футболу

В Улан-Удэ разыграли кубок по мини-футболу
Общество,  Фото:пресс-служба федерации футбола РБ
Турнир выиграла команда «Спарта 1»

19 и 20 марта в столице Бурятии прошёл турнир по мини-футболу среди мужских команд «Кубок Спарты». В турнире приняли участие 9 команд города Улан-Удэ: «БАТ», «Кречет», «36 армия», «Спарта 2», «Спарта 1», «БМП», «Дерби», «102 квартал» и «Восток».

В финале встретились хозяева турнира «Спарта 1» и «БАТ». В решающем матче «Спарта 1» победила со счётом 1-0. Серебряным призёром становится «БАТ». Бронзовые медали выиграла команда «36 армия», переиграв футболистов из «102 квартала».

Турнир планируют сделать ежегодным. «Кубок Спарты» будет закрывать зимний сезон и открывать весенний, сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.
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