Крупнейший ритейлер детских товаров зафиксировал цены на три месяца
Федеральная антимонопольная служба обязала российский ритейлер «Детский мир» на три месяца зафиксировать цены на 90 позиций, включая детское питание, товары детской гигиены, принадлежности для кормления, одежду и обувь на уровне января 2022 года, сообщается на сайте Росконтроль.
Ранее, на основании поступивших жалоб от покупателей, антимонопольная служба направляла в группу компаний «Детский мир» запрос о предоставлении данных обоснованности роста цен. А также предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен, особенно, в ситуации увеличения спроса на товары.
В результате «Детский мир» проинформировал ФАС о том, что на три месяца зафиксирует цены на некоторые позиции товаров и обеспечит их наличие на полках своих магазинов.
«Детский мир» - советская и российская сеть магазинов товаров для детей, созданная в 1947 году и ставшая крупнейшей в стране. По данным на 30 июня 2020 года, сеть магазинов «Детский мир» представлена 782 магазинами, расположенными в 301 городе России, Казахстана и Беларуси.
ФАС обязала «Детский мир» заморозить цены на свои товары
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