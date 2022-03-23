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Студенты из Бурятии стали призёрами соревнований по боксу и ММА

Студенты из Бурятии стали призёрами соревнований по боксу и ММА
Общество,  Фото:пресс-служба БГСХА
Спортсмены завоевали бронзовые награды

Студентки Бурятской сельхозакадемии Александра Абашеева и Айзаана Аракчаа стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по боксу среди студентов.

С 14 по 20 марта в Красноярске на базе Сибирского федерального университета прошли всероссийские соревнования по боксу среди студентов. В соревнованиях участвовали студенты и аспиранты более 30 вузов России, а также выпускники высших учебных заведений 2021 года. Соревнования были посвящены памяти первого президента РССС, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр, заслуженного тренера СССР, профессора Алексея Киселёва.

- Эти соревнования являются главными в студенческом боксе. В этом году участвовал 31 регион страны. От нашего вуза выступили 3 студента – это Александра Абашеева (технологический факультет), Айзаана Аракчаа (ФАБиМК) и Тимур Аригунов (инженерный факультет). Девушки получили «бронзу» соревнований, Тимур дошёл до четверти финала и занял 5 место, - рассказал доцент кафедры физического воспитания БГСХА Виталий Цыремпилов.

Кроме этого, студенты Бурятской сельхозакадемии Баир Цыденов (агрономический факультет) и Донгак Алдын-Херел (технологический факультет) стали бронзовыми призёрами чемпионата Дальневосточного федерального округа по смешанным единоборствам.

Чемпионат и первенство ДФО по смешанным боевым единоборствам ММА прошли во Владивостоке. В течение трёх дней, с 18 по 20 марта, юноши и мужчины боролись за путёвки на всероссийские турниры. В соревнованиях участвовало 160 бойцов из Бурятии, Якутии, Камчатского, Хабаровского, Забайкальского, Приморского краёв, Еврейской автономной, Сахалинской и Амурской областей. Эти состязания стали отборочными на чемпионат России, который пройдёт в Астрахани в июне, и на первенства России, которые в зависимости от возрастов проведут в различных городах страны. Об этом сообщает пресс-служба БГСХА.
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