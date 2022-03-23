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В Бурятии закроют прямой доступ к 41-метровой статуе божества

В Бурятии закроют прямой доступ к 41-метровой статуе божества
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Обзор монумента будет осуществляться со смотровых площадок

В Закаменском районе Бурятии рассказали о том, как в конечном варианте будет выглядеть 41-метровая статуя Арьяа-Баала.

Ранее отмечалось, что будет создана подходная дорожка непосредственно к подножию статуи. Однако позже всё же было принято решение о том, что самый близкий обзор монумента будет осуществляться с последней смотровой площадки, построенной осенью прошедшего года.

Вокруг статуи произведут укладку габиона, а подходные пути к основанию статуи закроют. Такое решение священнослужители дацана объясняют абсолютной святостью места, где установлен монумент. Также с наступлением тепла на территории парковой зоны запланировано облагораживание – высадка кустарников и деревьев, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

Кроме того, в преддверии освящения статуи своё постоянное место пребывания занял и ледяной «ганжир», обнаруженный во время подготовки ледового городка.

- Ежедневно сельчане приносят в дацан «Шун» – внутреннее содержание статуи, после закладки которого статуя будет считаться «ожившей». Для посетителей Санагинского дацана «ганжир» стал ещё одним объектом почитания и поклонения – каждый приходящий считает своим долгом остановиться рядом, чтобы произнести молитву, - рассказали в дацане.
Закаменский район туризм буддизм парки отдыха статуя Бурятия

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