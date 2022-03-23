Задымления в районе Бурятии связаны с профилактическими выжиганиями

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Лесники убирают горючий материал



В лесах Селенгинского района Бурятии проводятся профилактические выжигания.



- Профилактические выжигания проводятся для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Так лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



В связи с этим, жители района в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства и Селенгинский лесхоз просит жителей сохранять спокойствие.

