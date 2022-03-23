Лесники убирают горючий материал
В лесах Селенгинского района Бурятии проводятся профилактические выжигания.
- Профилактические выжигания проводятся для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Так лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
В связи с этим, жители района в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства и Селенгинский лесхоз просит жителей сохранять спокойствие.
Задымления в районе Бурятии связаны с профилактическими выжиганиями
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