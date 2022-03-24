В Читинском районе проведут соревнования в рамках этапа отборочной серии кубка России
26 марта соревнованиями в рамках этапа отборочной серии кубка России стартует новый сезон автомобильного кросса в Забайкальском крае. Финальные заезды пройдут 27 марта в Читинском районе на 22-м километре автодороги Чита – Арахлей. В командном зачёте состязаний будет разыгран кубок ректора Забайкальского госуниверситета.
Участие в соревнованиях примут спортсмены из Читы и городов Сибири. Своё мастерство они продемонстрируют на автомобилях 5 классов: «Д2 Классика» – машины отечественного производства с приводом на заднюю ось, «Супер-1600» – легковые автомобили с приводом на переднюю ось, «СуперАвто» – специально подготовленные легковые авто, «Т1-2500» – автомобили повышенной проходимости отечественного производства и «Т4-3» – машины семейства ЗИЛ.
- Систематически в соревнованиях такого масштаба активно участвуют около 50 автогонщиков из Читы, Иркутска, Слюдянки, Улан-Удэ, Шилки и Нерчинска, - рассказали в федерации автомобильного спорта Забайкалья.
Протяжённость трассы, на которой состоятся гонки, составит 1400 метров. На всей дистанции будут установлены 7 судейских постов. Оценивать заезды будут профессиональные судьи.
В первый соревновательный день, 26 марта, состоятся свободные и хронометрируемые тренировки, а также отборочные заезды.
27 марта в 12:00 часов пройдёт торжественное открытие соревнований, после чего начнутся финальные заезды всех зачётных групп.
На официальном закрытии, которое запланировано на 17:30, пройдёт награждение победителей и призёров автокросса. Завершится мероприятие пресс-конференцией с чемпионами. Об этом сообщает пресс-служба ЗабГУ.
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В Забайкалье разыграют кубок по автокроссу
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