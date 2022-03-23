Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается ежегодно 24 марта
Управление Роспотребнадзора по Бурятии с 24 марта по 1 апреля запустит «горячую линию» в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом.
Жители Бурятии могут обратиться на «горячую линию» и задать интересующие вопросы специалистам по телефону: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 218, 207), в рабочие дни с 8.30 до 17.30.
Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В этом году он проходит под девизом «Мобилизуем ресурсы для борьбы с туберкулёзом. Спасем жизни!».
Задачи Всемирного дня борьбы с туберкулёзом - привлечение внимания государственных и общественных организаций к данной проблеме, укрепление взаимодействия заинтересованных служб, ведомств, организаций в проведении противотуберкулезной работы, а также информирование населения о необходимости своевременного прохождения профилактических осмотров и формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни, сообщается на сайте Управление Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии специалисты ответят на все вопросы жителей о туберкулёзе
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