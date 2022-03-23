Синоптики предупредили об ухудшении погоды
На сайте Бурятского гидрометцентра опубликовано штормовое предупреждение.
24 марта южный циклон вызовет по республике снег, местами сильные снегопады, гололедицу. Ожидаются накаты и налипание мокрого снега на проводах. Ветер местами усилится до 15-20 м/с.
Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём 0,+5, местами -1,-6.
В Бурятии передали штормовое предупреждение
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