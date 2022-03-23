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В Бурятии передали штормовое предупреждение

В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики предупредили об ухудшении погоды

На сайте Бурятского гидрометцентра опубликовано штормовое предупреждение.

24 марта южный циклон вызовет по республике снег, местами сильные снегопады, гололедицу. Ожидаются накаты и налипание мокрого снега на проводах. Ветер местами усилится до 15-20 м/с.

Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём 0,+5, местами -1,-6.


прогноз погоды штормовое предупреждение

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