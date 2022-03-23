24 марта отпразднуют День иркутского кино

Региональному празднику посвятят более 20 мероприятий
В Иркутской области начались мероприятия, приуроченные к новому празднику – Дню иркутского кино. Он был учреждён в феврале этого года. К новому празднику приурочено более 20 мероприятий. Это специальные показы кинолент, творческие встречи с кинодокументалистами и ветеранами иркутского кино, занятия со студентами, флешмобы.
Центральным событием Дня иркутского кино станет презентация нового выпуска альманаха «Земля у Байкала» (0+) Иркутского областного кинофонда. Это кинолетопись региона, где отражены значимые события, происходившие в прошлом году. Её подготовили иркутские режиссёры Андрей Юдин, Алексей Лагерев, Полина Степанова, Дмитрий Слободчиков и Павел Скоробогатов. Зрители познакомятся с современными реалиями сибирской охоты с луком, вековой историей дома культуры посёлка Мишелёвка Усольского района, совершат путешествие по библиотекам Иркутской области, узнают о поездке по следам амурской экспедиции 1849-1855 годов генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского из Иркутска до Охотского моря, старинном телескопе Карла Цейса, который был изготовлен в 1909 году по заказу иркутских купцов. Презентация альманаха состоится 24 марта в Иркутске в доме кино. Затем его покажут в десяти кинозалах области. Они расположены в Усолье-Сибирском, Байкальске, Алзамае, Свирске, Киренске, Усть-Ордынском, Качуге, Бохане, Новонукутском и Белереченском.
В кинозалах «Эрдэм» в Усть-Ордынском и «Медведь» в Хомутово состоятся показы других работ иркутских режиссёров. 23 и 25 марта соответственно зрители увидят фильмы «Служить честно» (6+) Марии Кельчевской, «130 мм до космоса» (0+) Алексея Лагерева, «Молодым семьям – скидка» (12+) Андрея Юдина, «Здесь живёт музыка» (6+) Полины Степановой.
Также пройдёт онлайн-встреча с работниками киноотрасли региона, где обсудят вопросы развития современного кинематографа, его тенденции и перспективы. В марте состоится цикл мастер-классов по актёрскому мастерству от педагогов Иркутского театрального училища.
В рамках празднования Дня иркутского кино был запущен танцевальный флэш-моб «Будущие Гайдаи». В течение месяца иркутские кинематографисты вместе с профессиональными танцорами записывали творческие номера на песню, специально написанную к празднику. Видеоматериалы объединили в единый видеоролик. Его задача – привлечь внимание к новому празднику. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
24 марта отпразднуют День иркутского кино
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