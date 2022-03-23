В Улан-Удэ началась сборка первых пролётов моста через Уду









По словам руководителя проекта Александра Корычева, это ключевой этап сооружения третьего моста.



- В прошлый раз мы говорили, что идёт только завозка пролётных строений, сейчас уже происходит их монтаж и сборка, – сообщил 22 марта заместитель руководителя проекта «Хотьковский мост» Анатолий Прохоренко.

Эти работы запланированы до октября. «Надвижка пролётных конструкций - важный, но не конечный этап сооружения моста. Затем будет устройство полотна, по которому как раз будут ездить машины, дорожной одежды, перил, то есть начнётся обустройство самого моста», - добавил Александр Корычев.



В целом, заверили строители, работы идут по графику и круглосуточно. Сложностей на данный момент нет, материалов достаточно.



Как сообщал «Байкал-Daily», в середине марта



Сейчас строительство третьего моста идёт круглосуточно. Мост строит подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Работы начались весной 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей.



Эти работы запланированы до октября. «Надвижка пролётных конструкций - важный, но не конечный этап сооружения моста. Затем будет устройство полотна, по которому как раз будут ездить машины, дорожной одежды, перил, то есть начнётся обустройство самого моста», - добавил Александр Корычев.В целом, заверили строители, работы идут по графику и круглосуточно. Сложностей на данный момент нет, материалов достаточно.Как сообщал «Байкал-Daily», в середине марта заверили, что третий мост через Уду построят в срок . Обещание прозвучало во время рабочего визита в республику руководителя Росавтодора Романа Новикова. Тогда же зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил что, первая надвижка пролётных строений планируется на 12-15 апреля, а полное завершение перекрытия створа моста – до 1 октября.Сейчас строительство третьего моста идёт круглосуточно. Мост строит подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Работы начались весной 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей. По словам руководителя проекта Александра Корычева, это ключевой этап сооружения третьего моста.- В прошлый раз мы говорили, что идёт только завозка пролётных строений, сейчас уже происходит их монтаж и сборка, – сообщил 22 марта заместитель руководителя проекта «Хотьковский мост» Анатолий Прохоренко.

В Улан-Удэ на стапельной площадке приступили к сборке металлического пролётного строения будущего моста через Уду. Затем начнётся надвижка металлоконструкций, и мост обретёт свои очертания, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии