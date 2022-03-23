Музыканты Бурятии отправятся на гастроли по республике

Общество, Фото: пресс-служба Бурятской филармонии

В районах выступят этно-группа Namgar, рок-группа «Сезон Dождей», артисты Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов



Бурятская филармония организует турне музыкантов по Бурятии. В апреле на гастроли отправятся этно-группа Namgar, рок-группа «Сезон Dождей» и солисты Бурятской филармонии - Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов, сообщает пресс-служба филармонии.



Так, группа Namgar выступит: 11 апреля в Гусиноозёрске, 12 апреля - Кяхте, 13 апреля - Шибертуе, 14 апреля - Мухоршибири.

В основном составе группы - Намгар Лхасаранова (вокал), Евгений Золотарёв (чанза), Тимур Золотарёв (гитара). Песни, которые поёт Намгар, рождены в самом сердце морозной Сибири, под бездонным голубым небом. Это старинные мелодии кочевников, степные протяжные песни, задорные плясовые композиции и улигеры. При этом, группа сохраняет традиционный бурятский фольклор и преподносит его в новом звучании, сочетая народные мотивы с роком, джазом и электроникой.



Группа «Сезон Dождей» даст концерты: 6 апреля в Саган-Нуре, 18 апреля - Кабанске, 19 апреля -Гусиноозёрске, 20 апреля - Каменске, 22 апреля - Селенгинске, 26 апреля - Турунтаеве.

Бодрый и романтичный инди-рок группы захватывает внимание публики с первых аккордов. Песни воспринимаются легко и запоминаются быстро. В родном Улан-Удэ группа часто выступает как на сольных концертах, так и на фестивалях UU.SOUND и «Голос кочевников», неизменно собирая полные залы.



Артисты Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов отыграют сразу два концерта 7 апреля в Хоринске, а 28 апреля встретятся со зрителями в Петропавловке.

Артисты уже много лет работают в дуэте. В 2020 году они представляли Бурятию на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020». В феврале дуэт выступил в Санкт-Петербурге на праздновании Сагаалгана в Доме молодёжи. Зрители услышат популярные бурятские песни и известные зарубежные хиты.



Билеты на концерты можно купить на сайте burconcert.ru. Действует Пушкинская карта.

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