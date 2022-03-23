Квалификационные поединки и полуфиналы начнутся 24 марта
24 марта в дагестанском городе Каспийск стартует первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти Нурмагомеда Гаджимагомедова. Соревнования пройдут до 27 марта.
По информации группы «Борцы Бурятии», в первенстве примут участие следующие борцы, представляющие Бурятию:
Весовая категория 57 кг
Баяндуев Жаргал
Баяндуев Баир
Весовая категория 61 кг
Ринчинов Владимир
Весовая категория 65 кг
Толстиков Руслан
Доржиев Евгений
Рыгзынов Эрдэм
Весовая категория 70 кг
Упхоев Игорь
Весовая категория 74 кг
Подкаменев Бабасан
Жигжитов Аюр
Дугаржапов Цырен
Бодиев Тумэн
Гармаев Сандан
Весовая категория 79 кг
Эрхитуев Кирилл
Очиров Галсан
Судаков Максим
Весовая категория 86 кг
Елбаскин Артур
Весовая категория 92 кг
Нимаев Аюр
Галсанов Александр
Хаптагаев Борис
Весовая категория 97 кг
Санжиев Айдар
Весовая категория 125 кг
Жибалов Илья
Харханов Владимир
Как сообщает группа «Борцы Иркутска», состав команды Иркутской области следующий:
Весовая категория 61 кг
Баршуев Борис
Весовая категория 65 кг
Балтуев Фёдор
Весовая категория 70 кг
Будажапов Дмитрий
Борцы Бурятии примут участие в первенстве России
Общество, Фото:
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