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Госдума предлагает признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Госдума предлагает признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий
Общество,  Фото:Pexels
В случае принятия закона участники спецоперации смогут получать меры социальной поддержки

Госдума предлагает признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Изменения предлагаются внести в закон «О ветеранах», сообщается на сайте парламента.

Так, законопроект предлагает установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для лиц, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в случае принятия закона участники спецоперации смогут получать соответствующие меры социальной поддержки «в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе за честное выполнение своего воинского долга, проявленное мужество, смелость и героизм».
Среди мер поддержки - ежемесячные денежные выплаты, жилищно-коммунальные и ряд иных льгот для самих участников и членов их семей.

- В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки, - уточняется в документе.

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