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В Улан-Удэ на Элеваторе камера фиксирует выезд на трамвайные пути

В Улан-Удэ на Элеваторе камера фиксирует выезд на трамвайные пути
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Камера работает на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50 лет Октября

В Улан-Удэ камера на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50 лет Октября работает на фиксацию выезда на встречную полосу и на передвижение по трамвайным путям встречного направления. Об этом водителям напоминает Госавтоинспекция Бурятии.

В УГИБДД представили видео, где запечатлены подобные нарушители.



Согласно пункту 9.6 ПДД, разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учётом пункта 8.5 правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрёстком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекрёсток запрещается.

За выезд на трамвайные пути встречного направления по ч. 4 статьи 12.15 КРФ об АП предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном совершении административного правонарушения - лишение прав на один год, а в случае фиксации видекамерой –штраф в размере 5000 рублей.

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