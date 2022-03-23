Теплоэнергетики сейчас ремонтируют котёл №2
В Улан-Удэ теплоэнергетики приступили к текущему ремонту котла №2 ТЭЦ-1, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Планируется, что за 12 дней на котле будут выполнены работы по ремонту пароохладителя, дымососов, воздуходоподогревателей, дутьевых вентиляторов, мельниц, питателей сырого угля, системы шлакозолоудаления, шибберов, скрубберов и тепловой изоляции.
Специалисты отмечают, что такой плановый текущий ремонт котла необходим для обеспечения работоспособности оборудования всей станции для стабильного энергоснабжения.
Сообщается, что ремонтная кампания на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 стартовала ещё в феврале. В соответствии с графиком - с 24 февраля на станции плановый ремонт прошёл котлоагрегат №5. Следующий капитальный ремонт котла №1 стартует 23 марта.
Всего в рамках подготовки к следующему отопительному сезону на станциях филиала «Генерация Бурятии» планируется отремонтировать 14 котлов и 4 турбины.
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 началась ремонтная кампания
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