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В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 началась ремонтная кампания

В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 началась ремонтная кампания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Теплоэнергетики сейчас ремонтируют котёл №2

В Улан-Удэ теплоэнергетики приступили к текущему ремонту котла №2 ТЭЦ-1, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Планируется, что за 12 дней на котле будут выполнены работы по ремонту пароохладителя, дымососов, воздуходоподогревателей, дутьевых вентиляторов, мельниц, питателей сырого угля, системы шлакозолоудаления, шибберов, скрубберов и тепловой изоляции.

Специалисты отмечают, что такой плановый текущий ремонт котла необходим для обеспечения работоспособности оборудования всей станции для стабильного энергоснабжения.

Сообщается, что ремонтная кампания на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 стартовала ещё в феврале. В соответствии с графиком - с 24 февраля на станции плановый ремонт прошёл котлоагрегат №5. Следующий капитальный ремонт котла №1 стартует 23 марта.

Всего в рамках подготовки к следующему отопительному сезону на станциях филиала «Генерация Бурятии» планируется отремонтировать 14 котлов и 4 турбины.

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