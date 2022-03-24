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В Бурятии стартует проект «Мама думает, что я волшебник!»

В Бурятии стартует проект «Мама думает, что я волшебник!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Учащихся познакомят с миром графического дизайна

В Улан-Удэ будет запущен digital-проект «Мама думает, что я волшебник!». Это серия мастер-классов для детей 10-16 лет. Школьники познакомятся с миром графического дизайна и иллюстраций, научатся визуализировать идеи и находить материалы для их воплощения.

- Занятия охватывают широкий диапазон тем и знаний в самых разных областях digital-индустрии. Мастер классы по графическому дизайну включают в себя множество составляющих: изучение растровых и векторных программ, рисование с помощью компьютерных технологий, основы ретуши фотографий и редактирования изображений, анимирование 2D рисунков, создание макетов, допечатная подготовка и т.д., - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

Вместе с куратором проекта Софьей Перевозниковой, приглашёнными художниками и дизайнерами ребята научатся создавать графику, познакомятся с разнообразием дизайна, узнают о современных технологиях онлайн-коммуникаций и создадут собственные креативные проекты.

Презентация проекта (6+) состоится 24 марта в 11:30 в центре чтения имени Б. Абидуева и 29 марта в 11:00 в центре чтения имени Д. Батожабая. На презентации можно будет познакомиться с программой занятий, узнать о современных технологиях онлайн-коммуникаций, записаться на мастер-классы.

Расписание мастер-классов на апрель:

8 апреля, 15:00 - Создание постера в Adobe Photoshop (12+). Возраст участников: 14-16 лет. Количество мест: 6.

15 апреля, 15:00 - Создание стикерпака (12+). Возраст участников: 12-14 лет. Количество мест: 6.

22 апреля, 15:00 - Создание афиши с большим количеством текста (12+). Возраст участников: 14-16 лет. Количество мест: 6.

29 апреля, 15:00 - Создание открытки (6+). Возраст участников: 10-12 лет. Количество мест: 6.
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