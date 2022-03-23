Ансамбль «Хараасгай» выступит на телешоу «Страна талантов»
Ансамбль ятагистов «Хараасгай» (Ласточка) детской школы искусств № 4 города Улан-Удэ, успешно прошёл кастинг и принял участие в шоу «Страна талантов» (16+) на федеральном телеканале, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
Премьера программы «Страна талантов», где выступят юные бурятские музыканты состоится на телеканале НТВ. Ятагистов покажут в третьем выпуске, который выйдет в эфир 1 апреля.
Отмечается, что с 2018 года ансамблем «Хараасгай» руководит его основательница Долгорма Янжимаева. За это время её воспитанники становились лауреатами международных, всероссийских, республиканских и межрегиональных конкурсов.
Проект «Страна талантов» - телевизионный проект, направленный на популяризацию народного искусства, сохранения культурных традиций России. Участники проекта демонстрируют свои таланты, а его финалисту достанется главный приз - один миллион рублей. Шоу ведёт популярный артист Алексей Воробьёв, карьера которого также начиналась с народного творчества - он был солистом тульского фольклорного ансамбля «Услада» и становился лауреатом четвертых Дельфийских игр в категории «Народное пение».
Юные музыканты из Улан-Удэ стали участниками шоу на НТВ
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