 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

Юные музыканты из Улан-Удэ стали участниками шоу на НТВ

Юные музыканты из Улан-Удэ стали участниками шоу на НТВ
Общество, 
Ансамбль «Хараасгай» выступит на телешоу «Страна талантов»

Ансамбль ятагистов «Хараасгай» (Ласточка) детской школы искусств № 4 города Улан-Удэ, успешно прошёл кастинг и принял участие в шоу «Страна талантов» (16+) на федеральном телеканале, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Премьера программы «Страна талантов», где выступят юные бурятские музыканты состоится на телеканале НТВ. Ятагистов покажут в третьем выпуске, который выйдет в эфир 1 апреля.

Отмечается, что с 2018 года ансамблем «Хараасгай» руководит его основательница Долгорма Янжимаева. За это время её воспитанники становились лауреатами международных, всероссийских, республиканских и межрегиональных конкурсов.

Проект «Страна талантов» - телевизионный проект, направленный на популяризацию народного искусства, сохранения культурных традиций России. Участники проекта демонстрируют свои таланты, а его финалисту достанется главный приз - один миллион рублей. Шоу ведёт популярный артист Алексей Воробьёв, карьера которого также начиналась с народного творчества - он был солистом тульского фольклорного ансамбля «Услада» и становился лауреатом четвертых Дельфийских игр в категории «Народное пение».
Бурятия шоу талантливая молодежь телевидение телешоу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фотоловушка в нацпарке Бурятии сняла зайца-беляка
Фотоловушка в нацпарке Бурятии сняла зайца-беляка
Общество, 23.03.2022
Ушастый пробежал под прицелом камеры ночью
Юные музыканты из Улан-Удэ стали участниками шоу на НТВ
Юные музыканты из Улан-Удэ стали участниками шоу на НТВ
Общество, 23.03.2022
Ансамбль ятагистов «Хараасгай» выступит на телешоу «Страна талантов»
Больница в Улан-Удэ договаривается с поставщиками расходных материалов
Больница в Улан-Удэ договаривается с поставщиками расходных материалов
Общество, 23.03.2022
Подобные круглые столы будут проводить до стабилизации ситуации
В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре
В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре
Общество, 23.03.2022
Мероприятие соберёт 30 работников культуры со всего региона
Глава Бурятии: «Мы на 30 млн рублей увеличили финансирование поддержки растениеводства»
Глава Бурятии: «Мы на 30 млн рублей увеличили финансирование поддержки растениеводства»
Общество, 23.03.2022
В правительстве республики обсудили меры господдержки агропромышленного комплекса
Песни лазурного вечера прозвучали в Улан-Удэ
Песни лазурного вечера прозвучали в Улан-Удэ
Общество, 23.03.2022
Состоялся концерт этнического ансамбля «Наран-Гоохон»
В Бурятии чествовали лучников – триумфаторов чемпионата мира
В Бурятии чествовали лучников – триумфаторов чемпионата мира
Общество, 23.03.2022
Спортсмены Бурятии привезли пять медалей с чемпионата мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Общество, 23.03.2022
Снижается также число смертей среди больных коронавирусом
Улан-удэнцев приглашают на конкурс федерального телеканала
Улан-удэнцев приглашают на конкурс федерального телеканала
Общество, 23.03.2022
Телеканал 2x2 проводит конкурс на новых ведущих новостей
В Бурятии инвалида через суд обеспечат жильём
В Бурятии инвалида через суд обеспечат жильём
Общество, 23.03.2022
Мужчина страдает тяжёлой формой хронического заболевания
В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили медицинским изделием
В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили медицинским изделием
Общество, 23.03.2022
Мать больного обратилась в прокуратуру 
Жителям Бурятии напоминают требования пожарной безопасности
Жителям Бурятии напоминают требования пожарной безопасности
Общество, 23.03.2022
В регионе идёт подготовка к пожароопасному сезону 
Театры Улан-Удэ и Читы станут участниками Дальневосточного фестиваля
Театры Улан-Удэ и Читы станут участниками Дальневосточного фестиваля
Общество, 23.03.2022
Мероприятие пройдёт в Благовещенске в начале лета
Иркутская область примет первенство Сибири по женской борьбе
Иркутская область примет первенство Сибири по женской борьбе
Общество, 23.03.2022
За победу будут бороться девушки в возрасте до 16 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^