Жителям Бурятии предложили написать эссе о водоёмах

В республике стартовала экоакция «Голубое богатство Забайкальского национального парка»



Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов. Цель этого дня – привлечь внимание общественности к состоянию водных ресурсов, проблемам, связанным с их сохранением и рациональным использованием. В России этот праздник впервые стал отмечаться с 1995 года.



Чтобы напомнить о важности воды и развить ответственное отношение к водным ресурсам, в Бурятии объявлена экологическая акция «Голубое богатство Забайкальского национального парка». Всем желающим предлагается написать небольшое эссе о любом водоёме, находящемся на территории парка, и предложить свои способы (правила) сохранения его в чистоте. Участникам нужно описать понравившиеся озеро, реку, речку, ручей, родник или источник и дать практические советы по водосбережению этого водоёма.



Эссе должно составлять не более 700 слов, соответствовать заявленной тематике, быть оригинальным и не опубликованным. Тексты нужно разместить по адресу https://forms.gle/8cvfr6x7QgJ1iBTP7 в срок с 22 по 31 марта.



Участники акции получат сертификаты и памятные подарки, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Возрастное ограничение 0+

