Будет протянута высоковольтная линия, построены гостиница и спорткомплекс
Следующие этапы строительства ленд-арт парка «Тужи» в Забайкальском крае обсудили в региональном правительстве 22 марта. В этом году на территории туристического комплекса планируется организовать два крупных события.
- В конце июля в «Тужи» мы откроем фестивальную площадку в рамках проведения празднования столетия российского джаза памяти великого джазмена Олега Лундстрема. Также летом в ленд-арт парке соберётся большой дальневосточный креативный форум, на котором мы проведём фестиваль искусств, - пояснила вице-премьер Татьяна Цымпилова.
По её словам, в этой связи работа будет направлена на качественное развитие инфраструктурной составляющей.
- В этом году мы планируем провести отдельную высоковольтную линию до Укурика, построить гостиничный и спортивно-оздоровительный комплексы в «Тужи». Планируем решить проблему с подъездными путями, их благоустройством. Совместно с парком начнём ликвидацию несанкционированной свалки вдоль дороги, – заявила зампред.
Как отметил заместитель председателя правительства Забайкалья Алексей Кошелев, кроме этого летом будет отремонтирована дорога Новая Кука – Могзон – Хилок протяжённостью более 108 километров.
- Также будем заниматься дорогой с отворотом до села Укурик, – добавил он.
Напомним, что в Забайкалье стартовал проект «Креативная деревня «Тужи», который выиграл грант президентского фонда культурных инициатив в размере 7 млн рублей. На эти средства в этом году создаются четыре локации: производство бурятских юрт, изготовление унтов, создание авторских кукол и кузнечный цех. Проект завершат в июле этого года.
Первый в крае ленд-арт парк «Тужи» торжественно открыли 7 августа прошлого года. Парк создан в нескольких километрах от села Укурик Хилокского района по проекту известного скульптора Даши Намдакова, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье парк «Тужи» получит дальнейшее развитие
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