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В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре

В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре
Общество,  Фото:сайт РНЦТ
Мероприятие соберёт 30 работников культуры со всего региона

В Улан-Удэ с 23 по 24 марта пройдёт республиканская творческая лаборатория для руководителей и хормейстеров русских фольклорных коллективов Бурятии.

Как сообщили в центре народного творчества Бурятии, мероприятие соберёт под своей эгидой свыше 30 работников культуры со всего региона.

Занятия в творческой лаборатории будут посвящены методикам работы с народно-певческим коллективом, специалисты обсудят русские свадебные обряды и его особенности у локальных групп, элементы хореографии в фольклорном творчестве и другие темы.

Также специалисты посетят концерт народного ансамбля «Казачий Спас», который состоится ко дню рождения Забайкальского казачьего войска.

Все участники творческой лаборатории после освоения образовательной программы получат сертификаты о повышении квалификации.

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