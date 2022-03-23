В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре

Общество, Фото: сайт РНЦТ

Мероприятие соберёт 30 работников культуры со всего региона



В Улан-Удэ с 23 по 24 марта пройдёт республиканская творческая лаборатория для руководителей и хормейстеров русских фольклорных коллективов Бурятии.



Как сообщили в центре народного творчества Бурятии, мероприятие соберёт под своей эгидой свыше 30 работников культуры со всего региона.



Занятия в творческой лаборатории будут посвящены методикам работы с народно-певческим коллективом, специалисты обсудят русские свадебные обряды и его особенности у локальных групп, элементы хореографии в фольклорном творчестве и другие темы.



Также специалисты посетят концерт народного ансамбля «Казачий Спас», который состоится ко дню рождения Забайкальского казачьего войска.



Все участники творческой лаборатории после освоения образовательной программы получат сертификаты о повышении квалификации.