Мероприятие соберёт 30 работников культуры со всего региона
В Улан-Удэ с 23 по 24 марта пройдёт республиканская творческая лаборатория для руководителей и хормейстеров русских фольклорных коллективов Бурятии.
Как сообщили в центре народного творчества Бурятии, мероприятие соберёт под своей эгидой свыше 30 работников культуры со всего региона.
Занятия в творческой лаборатории будут посвящены методикам работы с народно-певческим коллективом, специалисты обсудят русские свадебные обряды и его особенности у локальных групп, элементы хореографии в фольклорном творчестве и другие темы.
Также специалисты посетят концерт народного ансамбля «Казачий Спас», который состоится ко дню рождения Забайкальского казачьего войска.
Все участники творческой лаборатории после освоения образовательной программы получат сертификаты о повышении квалификации.
В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре
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