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В школе Улан-Удэ открылся клуб финансовой грамотности

В школе Улан-Удэ открылся клуб финансовой грамотности
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Он поможет подросткам узнать больше о сфере финансов, инвестиций и предпринимательстве

22 марта в средней общеобразовательной школе №32 города Улан-Удэ состоялось открытие клуба финансовой грамотности «FinClub». Проект Ивана К., ученика СОШ №32, стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» и получил грант на сумму 798 тысяч рублей от федерального агентства по делам молодёжи.

- «FinClub» – это социальный проект, в котором подростки получают знания по финансовой грамотности в интересном формате. Цель проекта – создание комьюнити подростков г. Улан-Удэ, желающих развивать свои знания в сфере финансовой грамотности, в инвестициях и предпринимательстве. В клубе работает библиотека, в которой можно ознакомиться с книгами по мотивации и экономике, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

В клубе будут проходить: встречи с опытными предпринимателями, экспертами в сфере финансов; мастер-классы по созданию личной финансовой стратегии для достижения целей; экономические игры.

В церемонии открытия приняли участие представители комитета по образованию администрации Улан-Удэ, министерства образования и науки РБ и СОШ №32.
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