Состоялся концерт этнического ансамбля «Наран-Гоохон»
В Улан-Удэ 19 марта в Бурятском академическом театре драмы имени Х.Н. Намсараева состоялся концерт народного этнического ансамбля «Наран-Гоохон».
Творческий коллектив представил публике концертную программу «Номин үдэшын сэдьхэлэй дуунууд - Песни лазурного вечера». Артисты исполнили песни на бурятском языке и представили самобытное театрализованное представление, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Отмечается, что в репертуаре ансамбля не последнее место занимают устные малые жанры фольклора: загадки, пословицы, поговорки и скороговорки. На протяжении всего концерта зрители были вовлечены в действие, происходящее на сцене - они активно отгадывали загадки.
Кроме того, на концерте показали особый блок - «За мирное небо», посвященный землякам из Бурятии, погибшим во время выполнения специальной операции в Украине.
Вместе с «Наран-Гоохон» на сцене выступили выпускницы образцового ансамбля народного танца «Булжамуур». Девочки подарили зрителям танец «Первый снег».
Концерт ансамбля был приурочен к V юбилейному Всероссийскому конгрессу фольклористов, который проходит в Рязани.
Песни лазурного вечера прозвучали в Улан-Удэ
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