Улан-удэнцев приглашают на конкурс федерального телеканала

Телеканал 2x2 проводит конкурс на новых ведущих новостей
1 апреля федеральному телеканалу 2x2 исполнится 15 лет. Отметить круглую дату телеканал решил вместе со зрителями и подписчиками в соцсетях, которые могут стать частью большой команды 2x2. Жителей Бурятии также приглашают принять участие в кастинге.
«В апреле у нас большой праздник — нам исполняется 15 лет. Мы решили отметить круглую дату, пригласив в эфир новых ведущих — одним из них можете стать вы. Этой весной 2x2=15», – обратился телеканал к своим зрителям.
Новые ведущие телеканала получат свою новостную программу. Чтобы попасть на 2x2, достаточно записать короткое видео продолжительность 15 секунд и отправить «кружочек» Telegram-боту @hotline2x2_bot.
За 15 секунд участникам конкурса нужно успеть рассказать, почему они хотят попасть на 2x2. Видео самых ярких участников покажут в эфире телеканала, а трёх самых лучших пригласят на работу. Победителями и ведущими «Новости 2x2» (16+) станут самые креативные, оригинальные и пунктуальные участники.
Конкурс продлится до 30 апреля, принять в нём участие могут зрители старше 16 лет. Следить за новостями и результатами можно в эфире 2x2, в ленте Telegram-канала @t.me/tv_channel_2x2 и в группе «ВКонтакте».
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