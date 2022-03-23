А также 619 тонн молочной продукции
С начала 2022 года на пункте пропуска МАПП «Кяхта» при экспорте в Монголию было досмотрено около 35 млн штук куриных яиц, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
При экспорте в Монголию госинспекторы также проконтролировали 619 тонн молочной продукции, 462 тысяч штук инкубационных яиц, более одной тысячи тонн свинины и ее продукции, свыше 2 тысяч тонн мяса птицы, 98 тонн мясной продукции, 213,5 тонн корма, 22 тонны меда, 8501,75 тысяч доз ветеринарных препаратов, 128 лошадей, 22 собаки и 17 кошек.
При транзитных перевозках из Казахстана и Беларуси в Монголию было проверено около 469 тонн молочной продукции и 20 тонн мяса птицы и проконтролировано - 557 тонн молочной продукции, 40 тонн баранины, около 73 тонн сборного груза, более 1,6 тысяч тонн свинины и ее продукции, 49 тонн мясной продукции, 22 тонны рыбной продукции, 13,5 тонн корма, 77 тонн мяса птицы, 15 тонн говяжьих субпродуктов.
При импортных перевозках на пропускном пункте инспекторы досмотрели 2,7 тонн корма, 10 тонн мясной продукции, 6 собак и одну кошку.
Кроме того, госинспекторы с 1 января пересекли 12 случаев ввоза подконтрольной продукции без сопроводительных ветеринарных сертификатов и без разрешения Россельхознадзора на ввоз. Задержанная продукция была возвращена в Монголию. В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».
Бурятия с начала года экспортировала в Монголию 35 млн куриных яиц
Общество, Фото:
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