В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили медицинским изделием

Мать больного обратилась в прокуратуру



Жительница Джидинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о необеспечении её ребёнка-инвалида медицинским изделием.



Установлено, что 9-летний ребёнок, страдающий сахарным диабетом, не обеспечен системой непрерывного мониторинга глюкозы.



В суд был направлен иск к министерству здравоохранения республики и Петропавловской центральной районной больнице о возложении обязанности ежемесячно без перерывов обеспечивать ребёнка не менее, чем тремя датчиками системы непрерывного мониторинга глюкозы.



Джидинский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

