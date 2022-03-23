Мать больного обратилась в прокуратуру
Жительница Джидинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о необеспечении её ребёнка-инвалида медицинским изделием.
Установлено, что 9-летний ребёнок, страдающий сахарным диабетом, не обеспечен системой непрерывного мониторинга глюкозы.
В суд был направлен иск к министерству здравоохранения республики и Петропавловской центральной районной больнице о возложении обязанности ежемесячно без перерывов обеспечивать ребёнка не менее, чем тремя датчиками системы непрерывного мониторинга глюкозы.
Джидинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили медицинским изделием
Общество, Фото:
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