Жителям Бурятии напоминают требования пожарной безопасности

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В регионе идёт подготовка к пожароопасному сезону



Со сходом снежного покрова дачники и жители частного сектора, жители ДНТ и СНТ приступают к уборке своих участков. Многие предпочитают не собирать сухую растительность, а сжигают её на своей придомовой территории. Чтобы напомнить людям о мерах предосторожности, сотрудники МЧС России совместно с представителями «Молодёжки ОНФ» выходят в профилактические рейды по частному сектору. Особое внимание уделяется населённым пунктам, границы которых находятся вблизи леса.



- Чтобы сжечь сухую травянистую растительность на своём участке, гражданам не стоит забывать о правилах пожарной безопасности. Расстояние от кострища до ближайших построек, должно составлять не менее 50 метров. Удалённость от ближайшего лесного массива должна составлять не более 100 метров. Участок для выжигания радиусом не менее 10 метров должен быть расчищен от опавшей листвы, веток, и других горючих материалов. Перед тем как приступить к сжиганию мусора, не стоит забывать о первичных средствах пожаротушения (приготовьте ёмкость с водой, огнетушитель, песок), - рассказал государственный инспектор по пожарному надзору по Тарбагатайскому и Иволгинскому районам ГУ МЧС России по Бурятии Артём Франко. - Помните, что с введением на территории республики особого противопожарного режима в силу вступит полный запрет на использование открытого огня на придомовых территориях.



Чтобы обезопасить населённые пункты и от угрозы извне сотрудники государственного пожарного надзора проверяют готовность местных муниципалитетов к возможным лесным пожарам. В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками МЧС России проверяется наличие минерализованных полос вокруг населённых пунктов, исправность источников внутреннего водоснабжения, очистка территорий от сухой травянистой растительности и порубочных остатков, работоспособность системы оповещения на случай пожара.



Меньше месяца остаётся чтобы завершить подготовку к пожароопасному сезону. После чего предписания и рекомендации заменят меры административного воздействия. Так, за нарушение требований особого противопожарного режима гражданам грозит штраф в размере четырёх тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

