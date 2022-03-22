 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

Подростки из колонии дали совет сверстникам из улан-удэнского СИЗО

Подростки из колонии дали совет сверстникам из улан-удэнского СИЗО
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Подростки пообщались по видесвязи

Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, содержащиеся в СИЗО в Улан-Удэ по видеосвязи пообщались с воспитанниками Канской воспитательной колонии, что находится в Красноярском крае.

- Воспитанники колонии рассказали о жизни там, распорядке дня, о том, как организовано среднее и профессиональное образование, какие проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия, о мерах поощрения и о порядке подачи ходатайства на условно-досрочное освобождение. В завершении встречи подростки пожелали своим сверстникам из Бурятии начинать задумываться о своем поведении с первого дня поступления в следственный изолятор и впредь никогда не допускать правонарушений, как в период содержания под стражей и отбывания наказания, так и после освобождения, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

После вступления приговора в законную силу, несовершеннолетние мальчики, содержащиеся в СИЗО, направляются в Канскую воспитательную колонию, а девочки - в Томскую воспитательную колонию № 2.



осужденные колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Теннисисты Бурятии успешно выступили на трёх соревнованиях
Теннисисты Бурятии успешно выступили на трёх соревнованиях
Общество, 22.03.2022
Спортсмены стали победителями и призёрами первенств ДФО и ЦФО, а также всероссийского турнира
Необходимых продуктов и медикаментов в ДФО будет достаточно
Необходимых продуктов и медикаментов в ДФО будет достаточно
Общество, 22.03.2022
Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев
Кикбоксёры Бурятии выиграли 7 медалей чемпионата и первенства ДФО
Кикбоксёры Бурятии выиграли 7 медалей чемпионата и первенства ДФО
Общество, 22.03.2022
Сборная республики завоевала 4 золотые и 3 бронзовые награды
В Улан-Удэ худрука Русского драмтеатра уволили без объяснения причин
В Улан-Удэ худрука Русского драмтеатра уволили без объяснения причин
Общество, 22.03.2022
Сергея Левицкого уволило министерство культуры
Клещи в Бурятии ещё никого не покусали
Клещи в Бурятии ещё никого не покусали
Общество, 22.03.2022
Сезон активности клещей уже начался
В Улан-Удэ отметили праздник Навруз байрам
В Улан-Удэ отметили праздник Навруз байрам
Общество, 22.03.2022
Для детей национально-культурных автономий устроили праздничный обед
В Бурятии лесники будут ездить на новом квадроцикле
В Бурятии лесники будут ездить на новом квадроцикле
Общество, 22.03.2022
Лесники будут быстрее добираться до пожаров
В Забайкалье владелец чабанской стоянки устроил лесной пожар
В Забайкалье владелец чабанской стоянки устроил лесной пожар
Общество, 22.03.2022
Он стал виновником первого лесного пожара в регионе в этом году
Талантливых школьников Бурятии наградят путёвками в летнюю школу
Талантливых школьников Бурятии наградят путёвками в летнюю школу
Общество, 22.03.2022
15 школьников уже получили приглашение в Новосибирск
Театральные деятели Улан-Удэ получили стипендию правительства России
Театральные деятели Улан-Удэ получили стипендию правительства России
Общество, 22.03.2022
Выплаты получат представители трёх театров Улан-Удэ
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для японцев
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для японцев
Общество, 22.03.2022
Власти ответили на антироссийские санкции Токио
В Бурятии соболя «проверяют» госинспекторов в нацпарке
В Бурятии соболя «проверяют» госинспекторов в нацпарке
Общество, 22.03.2022
Соболиная «проверка» наведалась в бухту Змеевую
В улан-удэнском СИЗО устроили день открытых дверей
В улан-удэнском СИЗО устроили день открытых дверей
Общество, 22.03.2022
Для родственников осуждённых устроили чаепитие
В Бурятии выявили самых метких полицейских
В Бурятии выявили самых метких полицейских
Общество, 22.03.2022
Лучшими стали борцы с наркопреступностью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^