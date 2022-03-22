Подростки из колонии дали совет сверстникам из улан-удэнского СИЗО

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Подростки пообщались по видесвязи



Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, содержащиеся в СИЗО в Улан-Удэ по видеосвязи пообщались с воспитанниками Канской воспитательной колонии, что находится в Красноярском крае.



- Воспитанники колонии рассказали о жизни там, распорядке дня, о том, как организовано среднее и профессиональное образование, какие проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия, о мерах поощрения и о порядке подачи ходатайства на условно-досрочное освобождение. В завершении встречи подростки пожелали своим сверстникам из Бурятии начинать задумываться о своем поведении с первого дня поступления в следственный изолятор и впредь никогда не допускать правонарушений, как в период содержания под стражей и отбывания наказания, так и после освобождения, - сообщили в пресс-службе УФСИН.



После вступления приговора в законную силу, несовершеннолетние мальчики, содержащиеся в СИЗО, направляются в Канскую воспитательную колонию, а девочки - в Томскую воспитательную колонию № 2.







