Подростки пообщались по видесвязи
Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, содержащиеся в СИЗО в Улан-Удэ по видеосвязи пообщались с воспитанниками Канской воспитательной колонии, что находится в Красноярском крае.
- Воспитанники колонии рассказали о жизни там, распорядке дня, о том, как организовано среднее и профессиональное образование, какие проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия, о мерах поощрения и о порядке подачи ходатайства на условно-досрочное освобождение. В завершении встречи подростки пожелали своим сверстникам из Бурятии начинать задумываться о своем поведении с первого дня поступления в следственный изолятор и впредь никогда не допускать правонарушений, как в период содержания под стражей и отбывания наказания, так и после освобождения, - сообщили в пресс-службе УФСИН.
После вступления приговора в законную силу, несовершеннолетние мальчики, содержащиеся в СИЗО, направляются в Канскую воспитательную колонию, а девочки - в Томскую воспитательную колонию № 2.
Подростки из колонии дали совет сверстникам из улан-удэнского СИЗО
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