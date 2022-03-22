Сезон активности клещей уже начался
По данным управления Роспотребнадзора, на 21 марта в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей ещё никто не обращался. При этом сезон активности клещей уже начался.
Запланировано проведение противоклещевых обработок. В текущем сезоне обработают территории мест массового отдыха и пребывания населения, летние оздоровительные и образовательных организаций на площади 2800 га. Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.
Против клещевого вирусного энцефалита планируют привить 86,3 тысяч человек. На 21 марта привито 9,7 тысяч жителей. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.
Ситуация остаётся на контроле управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Клещи в Бурятии ещё никого не покусали
Общество, Фото:
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