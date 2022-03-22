Дулмажап Галсанова участвует в акции каждый год
В Агинском Бурятском округе вручили премию самому возрастному участнику всебурятского диктанта «Эрдэм». 90-летняя жительница села Ортуй Могойтуйского района Дулмажап Галсанова ежегодно пишет диктант на родном языке в рамках всемирной акции.
- Всю свою трудовую деятельность она посвятила школе, ученикам. Закончив в 1952 году Агинское педагогическое училище, работала в Цокто-Хангильской, Кусочинской, Зугалайской, Ушарбайской школах. 20 лет проработала учителем русского языка и литературы в Ортуйской средней школе, - сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.
Собрание представителей Агинского Бурятского округа отметило Дулмажап Галсанову благодарственным письмом и денежной премией.
- Дулмажап Очировна вместе с супругом Чимитдоржи Юндуновичем вырастили и воспитали пятерых детей, сегодня они окружены вниманием и любовью 12 внуков и 17 правнуков. Она ветеран педагогического труда, труженик тыла, награждена орденом материнства II степени, медалью материнства, юбилейными медалями и грамотами различных уровней. Несмотря на возраст, она молода душой, бодра, полна оптимизма, занимается скандинавской ходьбой, служит примером для нас и для своих земляков, - рассказал председатель совета муниципального района «Могойтуйтский район» Александр Будаев.
Напомним, что в этом году всебурятский диктант «Эрдэм» написали 5504 участников на 287 площадках. География диктанта с каждым годом расширяется, шире становится и возрастной диапазон его участников. Самому молодому участнику диктанта – 10 лет, самому возрастному – 90 лет.
90-летнюю участницу всебурятского диктанта наградили премией
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