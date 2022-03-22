 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

90-летнюю участницу всебурятского диктанта наградили премией

90-летнюю участницу всебурятского диктанта наградили премией
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Дулмажап Галсанова участвует в акции каждый год

В Агинском Бурятском округе вручили премию самому возрастному участнику всебурятского диктанта «Эрдэм». 90-летняя жительница села Ортуй Могойтуйского района Дулмажап Галсанова ежегодно пишет диктант на родном языке в рамках всемирной акции.

- Всю свою трудовую деятельность она посвятила школе, ученикам. Закончив в 1952 году Агинское педагогическое училище, работала в Цокто-Хангильской, Кусочинской, Зугалайской, Ушарбайской школах. 20 лет проработала учителем русского языка и литературы в Ортуйской средней школе, - сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.

Собрание представителей Агинского Бурятского округа отметило Дулмажап Галсанову благодарственным письмом и денежной премией.

- Дулмажап Очировна вместе с супругом Чимитдоржи Юндуновичем вырастили и воспитали пятерых детей, сегодня они окружены вниманием и любовью 12 внуков и 17 правнуков. Она ветеран педагогического труда, труженик тыла, награждена орденом материнства II степени, медалью материнства, юбилейными медалями и грамотами различных уровней. Несмотря на возраст, она молода душой, бодра, полна оптимизма, занимается скандинавской ходьбой, служит примером для нас и для своих земляков, - рассказал председатель совета муниципального района «Могойтуйтский район» Александр Будаев.

Напомним, что в этом году всебурятский диктант «Эрдэм» написали 5504 участников на 287 площадках. География диктанта с каждым годом расширяется, шире становится и возрастной диапазон его участников. Самому молодому участнику диктанта – 10 лет, самому возрастному – 90 лет.
диктант акция Агинский Бурятский округ долгожитель бурятский язык награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартует проект «Художники эпохи»
В Улан-Удэ стартует проект «Художники эпохи»
Общество, 22.03.2022
Цикл лекций расскажет об известных художниках Бурятии
В Бурятии стартовал конкурс рисунков о ГТО
В Бурятии стартовал конкурс рисунков о ГТО
Общество, 22.03.2022
Участвовать могут дети в возрасте от 6 до 10 лет
В Чите выбрали мистера и мисс «Университет»
В Чите выбрали мистера и мисс «Университет»
Общество, 22.03.2022
За «корону» боролись представители ЗабГУ и ЗабИЖТ
На остановках Иркутска появились детские картины
На остановках Иркутска появились детские картины
Общество, 22.03.2022
Изображения домов-памятников истории и культуры разместили в популярных местах города
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по фигурному катанию
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по фигурному катанию
Общество, 22.03.2022
Также ожидается участие спортсменов Забайкалья и Иркутской области
В Бурятии начались учения мотострелковых и танковых батальонов
В Бурятии начались учения мотострелковых и танковых батальонов
Общество, 22.03.2022
Учения проводятся по двустороннему сценарию
В Кяхтинском районе Бурятии родилась двойня
В Кяхтинском районе Бурятии родилась двойня
Общество, 22.03.2022
Малышей назвали Алан и Рамир
В Гусиноозёрске построят лыжероллерную трассу
В Гусиноозёрске построят лыжероллерную трассу
Общество, 22.03.2022
В летний период на ней смогут тренироваться биатлонисты и лыжники
Уланудэнка победила на фестивале скандинавской ходьбы
Уланудэнка победила на фестивале скандинавской ходьбы
Общество, 22.03.2022
В соревнованиях «Ольхонского нордика» приняли участие представители 5 регионов
Иркутская область и Забайкалье получат средства на поддержку рынка труда
Иркутская область и Забайкалье получат средства на поддержку рынка труда
Общество, 22.03.2022
550 млн рублей выделено Иркутской области, более 233 миллионов – Забайкалью
Стрелки Бурятии завоевали 14 медалей этапа кубка России
Стрелки Бурятии завоевали 14 медалей этапа кубка России
Общество, 22.03.2022
Сборная республики выиграла 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Общество, 22.03.2022
Индексация затронет порядка 4 миллионов граждан
Теннисисты Бурятии успешно выступили на трёх соревнованиях
Теннисисты Бурятии успешно выступили на трёх соревнованиях
Общество, 22.03.2022
Спортсмены стали победителями и призёрами первенств ДФО и ЦФО, а также всероссийского турнира

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^