 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

Театральные деятели Улан-Удэ получили стипендию правительства России

Театральные деятели Улан-Удэ получили стипендию правительства России
Общество,  Фото:из архива Натали-Кейт Пангилинан; Александра Данилова; сайт minkultrb.ru
Выплаты получат представители трёх театров Улан-Удэ

18 марта Союз театральных деятелей России (СТД РФ) опубликовал список молодых деятелей культуры и искусства, получивших в 2022 году государственную стипендию правительства Российской Федерации от СТД РФ.

В их число вошли представители театров Улан-Удэ: актриса Русского драматического театра, заслуженная артистка Бурятии и лауреат Государственной премии Бурятии Лиана Щетилина; художник-технолог театра кукол «Ульгэр» Чимита Зундуева и главный художник Бурятского драматического театра драмы Натали-Кейт Пангилинан.

Стипендия выплачивается за реализацию проекта в театральной сфере, который является самостоятельной инициативой автора. Стипендия является разовой выплатой и составляет 72 тысячи рублей.

Соискателями стипендий могут быть: актёры, режиссёры, театроведы, художники-сценографы, драматурги, менеджеры в сфере исполнительских искусств и другие театральные деятели. Всего премии получили более 30-и театральных деятелей искусств из разных регионов России.

Лиана Щетилина служит в Русском драмтеатре 13 лет, за это время сыграла около 50 ролей. В прошлом году она стала «Лидером культуры-2020», лауреатом Государственной премии Бурятии, удостоена звания «Заслуженная артистка Бурятии», была выдвинута на «Золотую маску-2021» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Софьи в спектакле «Наводнение» (16+) Сергея Левицкого на основе рассказа Евгения Замятина. Кроме того, прошла обучение в Школе социального театра в Санкт-Петербурге, где познакомилась с театральными и инклюзивными методиками от ведущих специалистов в этой области.

Чимита Зундуева по целевому набору театра Ульгэр» окончила Российский государственный институт сценических искусств по специальности «Технология художественного оформления спектакля».

С 2020 года в качестве художника-постановщика, выпустила следующие спектакли – «Самый лучший папа» (0+), «Поющая репка» (6+), принимала участие в работе над спектаклями – «Кукушка» (6+), «Волшебная лампа Аладдина» (6+), «Мүнгэн Мүшэдүүд» (0+). Также принимала участие в межрегиональном фестивале деревянной скульптуры «Деревянный симпозиум «Генезис». Участник групповой выставки-исследовании «ХЭЛ» - (ЦСИ Бурятии «Залуу»), сохудожник рок-оперы «Бальжин хатан» (6+), художник-постановщик концертной программе «Сагаалганай уулзалга» (6+) театра песни и танца «Байкал».

Как сообщал «Байкал-Daily», Натали-Кейт Вилла-Фуэрте-Пангилинан уже более года работает в театре Бурятской драмы главным художником. Её отец – филиппинец, который приехал в Россию ещё в советское время, и женился на маме Натали, уроженке Южного Урала. Пангилинан приняла решение остаться в Бурятии, посетив Иволгинский дацан. Интервью с Натали-Кейт можно прочитать по ссылке

театр стипендии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье владелец чабанской стоянки устроил лесной пожар
В Забайкалье владелец чабанской стоянки устроил лесной пожар
Общество, 22.03.2022
Он стал виновником первого лесного пожара в регионе в этом году
Талантливых школьников Бурятии наградят путёвками в летнюю школу
Талантливых школьников Бурятии наградят путёвками в летнюю школу
Общество, 22.03.2022
15 школьников уже получили приглашение в Новосибирск
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для японцев
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для японцев
Общество, 22.03.2022
Власти ответили на антироссийские санкции Токио
В Бурятии соболя «проверяют» госинспекторов в нацпарке
В Бурятии соболя «проверяют» госинспекторов в нацпарке
Общество, 22.03.2022
Соболиная «проверка» наведалась в бухту Змеевую
В улан-удэнском СИЗО устроили день открытых дверей
В улан-удэнском СИЗО устроили день открытых дверей
Общество, 22.03.2022
Для родственников осуждённых устроили чаепитие
В Бурятии выявили самых метких полицейских
В Бурятии выявили самых метких полицейских
Общество, 22.03.2022
Лучшими стали борцы с наркопреступностью
Улан-удэнцев испугала стрельба в центре города
Улан-удэнцев испугала стрельба в центре города
Общество, 22.03.2022
О том, что слышали стрельбу, рассказали жители улицы Борсоева
В Бурятии школьники досрочно сдают ЕГЭ
В Бурятии школьники досрочно сдают ЕГЭ
Общество, 22.03.2022
Досрочный период экзаменов продлится до 18 апреля
Жителям Бурятии разрешили не носить маски в поездах
Жителям Бурятии разрешили не носить маски в поездах
Общество, 22.03.2022
РЖД отменили масочный режим и термометрию для пассажиров
Прокуратура Бурятии провела приём осуждённых
Прокуратура Бурятии провела приём осуждённых
Общество, 22.03.2022
Обратившиеся на приём осуждённые должны выйти на свободу в этом году
В Улан-Удэ проверили работу трамвайных светофоров
В Улан-Удэ проверили работу трамвайных светофоров
Общество, 22.03.2022
Сотрудники светофорной службы провели ревизию
В Улан-Удэ спасли женщину с уникальным диагнозом
В Улан-Удэ спасли женщину с уникальным диагнозом
Общество, 22.03.2022
Диагноз, с которым столкнулись улан-удэнские нейрохирурги, - это редкость даже в мировом масштабе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^