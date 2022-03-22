Театральные деятели Улан-Удэ получили стипендию правительства России

Выплаты получат представители трёх театров Улан-Удэ
18 марта Союз театральных деятелей России (СТД РФ) опубликовал список молодых деятелей культуры и искусства, получивших в 2022 году государственную стипендию правительства Российской Федерации от СТД РФ.
В их число вошли представители театров Улан-Удэ: актриса Русского драматического театра, заслуженная артистка Бурятии и лауреат Государственной премии Бурятии Лиана Щетилина; художник-технолог театра кукол «Ульгэр» Чимита Зундуева и главный художник Бурятского драматического театра драмы Натали-Кейт Пангилинан.
Стипендия выплачивается за реализацию проекта в театральной сфере, который является самостоятельной инициативой автора. Стипендия является разовой выплатой и составляет 72 тысячи рублей.
Соискателями стипендий могут быть: актёры, режиссёры, театроведы, художники-сценографы, драматурги, менеджеры в сфере исполнительских искусств и другие театральные деятели. Всего премии получили более 30-и театральных деятелей искусств из разных регионов России.
Лиана Щетилина служит в Русском драмтеатре 13 лет, за это время сыграла около 50 ролей. В прошлом году она стала «Лидером культуры-2020», лауреатом Государственной премии Бурятии, удостоена звания «Заслуженная артистка Бурятии», была выдвинута на «Золотую маску-2021» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Софьи в спектакле «Наводнение» (16+) Сергея Левицкого на основе рассказа Евгения Замятина. Кроме того, прошла обучение в Школе социального театра в Санкт-Петербурге, где познакомилась с театральными и инклюзивными методиками от ведущих специалистов в этой области.
Чимита Зундуева по целевому набору театра Ульгэр» окончила Российский государственный институт сценических искусств по специальности «Технология художественного оформления спектакля».
С 2020 года в качестве художника-постановщика, выпустила следующие спектакли – «Самый лучший папа» (0+), «Поющая репка» (6+), принимала участие в работе над спектаклями – «Кукушка» (6+), «Волшебная лампа Аладдина» (6+), «Мүнгэн Мүшэдүүд» (0+). Также принимала участие в межрегиональном фестивале деревянной скульптуры «Деревянный симпозиум «Генезис». Участник групповой выставки-исследовании «ХЭЛ» - (ЦСИ Бурятии «Залуу»), сохудожник рок-оперы «Бальжин хатан» (6+), художник-постановщик концертной программе «Сагаалганай уулзалга» (6+) театра песни и танца «Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», Натали-Кейт Вилла-Фуэрте-Пангилинан уже более года работает в театре Бурятской драмы главным художником. Её отец – филиппинец, который приехал в Россию ещё в советское время, и женился на маме Натали, уроженке Южного Урала. Пангилинан приняла решение остаться в Бурятии, посетив Иволгинский дацан. Интервью с Натали-Кейт можно прочитать по ссылке.
Театральные деятели Улан-Удэ получили стипендию правительства России
Общество, Фото:
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