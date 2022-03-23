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Иркутская область примет первенство Сибири по женской борьбе

Иркутская область примет первенство Сибири по женской борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За победу будут бороться девушки в возрасте до 16 лет

В городе Тулун с 29 по 31 марта пройдёт первенство Сибирского федерального округа по женской борьбе среди девушек до 16 лет, посвящённое 85-летию образования Иркутской области. Планируется, что в соревнованиях в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Тулун-Арена» примут участие более 150 спортсменок.

В первенстве смогут принять участие девушки до 16 лет (2007-2008 годов рождения), имеющие подготовку не ниже третьего спортивного разряда, а также 2009 года рождения при допуске по дополнительной медицинской справке и письменному согласию одного из родителей. Спортсменки будут бороться за медали в 11 весовых категориях: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 и 70 кг.

Заявки на участие уже подали Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край, Тува и Хакасия. От Иркутской области в соревнованиях примут участие порядка 25 спортсменок из Иркутска, Ангарска, Тулуна, Байкальска, Иркутского, Баяндаевского, Ольхонского, Осинского районов и других муниципальных образований.

29 марта будет работать комиссия по допуску участников, пройдёт жеребьёвка по всем весовым категориям. 30 марта состоятся предварительные встречи, 31 марта – полуфинальные и финальные поединки. Открытие турнира запланировано на 15:00 30 марта.

Кроме того, в дни проведения первенства Сибири запланирован семинар, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Тулун Иркутская область женская борьба борьба спорт первенство СФО

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