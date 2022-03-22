Он стал виновником первого лесного пожара в регионе в этом году
Первый лесной пожар в этом году произошел неподалеку от населенного пункта Такеча Акшинского района, сообщается на официальной странице ГУ МЧС по Забайкальскому краю в соцсети.
- Владелец чабанской стоянки проводил отжиг вокруг своего хозяйства, из-за порывов ветра огонь вышел из-под контроля и перешел сначала в степной, а затем и в лесной пожар. После анализа ситуации у сотрудников пожарного надзора возникло предположение, что пожар мог распространиться именно от стоянки. Хозяин владений находился на месте и подтвердил как сам факт проводимого пала, так и то, что он был упущен, - говорится в сообщении.
В настоящее время пожар распространился на 100 гектаров лесного массива, огнеборцами ведутся работы по ликвидации возгорания. Позднее будет проведена оценка ущерба лесному фонду и назначение наказания виновнику пожара.
В Забайкалье владелец чабанской стоянки устроил лесной пожар
Общество, Фото:
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