Стрелки Бурятии завоевали 14 медалей этапа кубка России

Сборная республики выиграла 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград



Спортсмены Бурятии стали призёрами и победителями этапа кубка России по пулевой стрельбе. Турнир проходил в Улан-Удэ с 12 по 19 марта.



Спортсменка центра спортивной подготовки Яна Енина завоевала четыре медали. Она стала лучшей в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета (МП-60) и произвольного малокалиберного пистолета (МПП-60), завоевала «серебро» в стрельбе из пневматического пистолета (ПП-60) и в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар, где выступала вместе с Тамиром Бадмаевым.



Ещё одна представительница ЦСП Анастасия Деревягина завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трёх положений.



Как сообщает пресс-служба ЦСП, всего сборная Бурятии на этапе кубка России завоевала 14 медалей:

Первое место - Енина Яна в упражнение МП-60;

Первое место - Енина Яна в упражнении МПП-60;

Второе место - Енина Яна в упражнении ПП-60;

Второе место - Енина Яна и Бадмаев Тамир в упражнении «Пара смешанная»;

Первое место - Перелыгин Вячеслав в упражнении МП-60СС;

Третье место - Перелыгин Вячеслав в упражнении ПП-60;

Первое место - Деревягина Анастасия в упражнении МВ 3х20;

Второе место - Сушко Анна в упражнении ВП-60;

Второе место - Каратуев Игорь в упражнении ПП-60;

Третье место - Белановская Елена в упражнении МПП-60;

Третье место - Белановская Елена в упражнении ПП-60;

Третье место - Белановская Елена и Дымбрылов Даниил в упражнении «Пара смешанная»;

Третье место - Бочаров Вадим в упражнении МПП-60;

Третье место - Буштаренко Анастасия и Базырцыренов Батор в упражнении «Пара смешанная».



