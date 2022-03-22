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Стрелки Бурятии завоевали 14 медалей этапа кубка России

Стрелки Бурятии завоевали 14 медалей этапа кубка России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сборная республики выиграла 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград

Спортсмены Бурятии стали призёрами и победителями этапа кубка России по пулевой стрельбе. Турнир проходил в Улан-Удэ с 12 по 19 марта.

Спортсменка центра спортивной подготовки Яна Енина завоевала четыре медали. Она стала лучшей в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета (МП-60) и произвольного малокалиберного пистолета (МПП-60), завоевала «серебро» в стрельбе из пневматического пистолета (ПП-60) и в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар, где выступала вместе с Тамиром Бадмаевым.

Ещё одна представительница ЦСП Анастасия Деревягина завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трёх положений.

Как сообщает пресс-служба ЦСП, всего сборная Бурятии на этапе кубка России завоевала 14 медалей:
Первое место - Енина Яна в упражнение МП-60;
Первое место - Енина Яна в упражнении МПП-60;
Второе место - Енина Яна в упражнении ПП-60;
Второе место - Енина Яна и Бадмаев Тамир в упражнении «Пара смешанная»;
Первое место - Перелыгин Вячеслав в упражнении МП-60СС;
Третье место - Перелыгин Вячеслав в упражнении ПП-60;
Первое место - Деревягина Анастасия в упражнении МВ 3х20;
Второе место - Сушко Анна в упражнении ВП-60;
Второе место - Каратуев Игорь в упражнении ПП-60;
Третье место - Белановская Елена в упражнении МПП-60;
Третье место - Белановская Елена в упражнении ПП-60;
Третье место - Белановская Елена и Дымбрылов Даниил в упражнении «Пара смешанная»;
Третье место - Бочаров Вадим в упражнении МПП-60;
Третье место - Буштаренко Анастасия и Базырцыренов Батор в упражнении «Пара смешанная».

пулевая стрельба Бурятия Кубок России спорт

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