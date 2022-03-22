Акцию придумали в Этнографическом музее
Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ проводит акцию «Мой национальный костюм». Только 26 марта, в день празднования праздника Навруз, посетители в национальных костюмах смогут попасть в музей бесплатно.
Уточняется, что костюм может быть любых народностей: татарский, кыргызский, семейский, казахский, азербайджанский, бурятский, узбекский, таджикский и т.д). Однако здесь подчёркивают, костюм должен быть полным, то есть: верхняя одежда и головной убор, только в этом случае посетитель является участником акции. Просто головной убор или только национальная обувь к акции не подходит.
- Давайте создадим праздничное настроение вместе! Ждём вас в гости! – приглашают в Этнографическом музее.
Навруз — начало нового года и весны. Праздник является неотъемлемой частью национальной культуры многих восточных народов. Его отмечают с 21 марта персоязычные и тюркоязычные народы.
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Улан-удэнцев в национальных костюмах пустят в музей бесплатно
Общество, Фото:
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