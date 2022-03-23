В Бурятии до +8 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На дорогах снежные накаты



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня по юго-западу местами небольшой снег. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -19,-24, днём +3,+8, местами -1,-6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью -12,-14, днём +3,+5.



На дорогах города и республики гололедица, снежные накаты.



