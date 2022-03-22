Учения проводятся по двустороннему сценарию
В Бурятии на полигоне «Бурдуны» началось двустороннее тактическое учение с мотострелковым и танковым батальонами соединения общевойсковой армии Восточного военного округа. После получения сигнала учебной тревоги личный состав подразделений, получив оружие и боеприпасы, выдвинулись в районы сосредоточения.
- Главной задачей проводимого двустороннего тактического учения станет совершенствование командных навыков офицерского состава, отработка слаженности подразделений, а также выполнение задач по взаимодействию между мотострелковыми и танковыми подразделениями соединений в условиях современного общевойскового боя. Учение проводится по двустороннему сценарию, где каждое подразделение поочерёдно выступает в качестве условного противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Помимо этого, мотострелковые и танковые подразделения общевойсковой армии ВВО поочерёдно отработают задачи манёвренной обороны, тактические приёмы и способы наступления.
В Бурятии начались учения мотострелковых и танковых батальонов
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