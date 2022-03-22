В Бурятии начались учения мотострелковых и танковых батальонов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Учения проводятся по двустороннему сценарию



В Бурятии на полигоне «Бурдуны» началось двустороннее тактическое учение с мотострелковым и танковым батальонами соединения общевойсковой армии Восточного военного округа. После получения сигнала учебной тревоги личный состав подразделений, получив оружие и боеприпасы, выдвинулись в районы сосредоточения.



- Главной задачей проводимого двустороннего тактического учения станет совершенствование командных навыков офицерского состава, отработка слаженности подразделений, а также выполнение задач по взаимодействию между мотострелковыми и танковыми подразделениями соединений в условиях современного общевойскового боя. Учение проводится по двустороннему сценарию, где каждое подразделение поочерёдно выступает в качестве условного противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Помимо этого, мотострелковые и танковые подразделения общевойсковой армии ВВО поочерёдно отработают задачи манёвренной обороны, тактические приёмы и способы наступления.

